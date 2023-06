Sobreseyeron a Vicente Massot, exdirector del diario La Nueva Provincia, en una causa por delitos de la dictadura

escuchar

Vicente Massot, exdirector del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, fue sobreseído en una causa que investigaba su supuesta relación con crímenes de la última dictadura.

El juez federal Walter López da Silva dictó este miércoles un fallo en el que dijo que no hay pruebas para sostener que Massot haya integrado una asociación ilícita con miembros de la dictadura ni para considerarlo responsable de dos crímenes que se le imputaban.

Massot fue citado a declarar en 2014 como acusado en el expediente que investiga los secuestros y asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. También se lo señaló como autor de campañas de acción psicológica en favor de los crímenes de la dictadura.

Quien lo citó a declarar, hace nueve años, fue el juez subrogante Álvaro Coleffi. Después se le dictó la falta de mérito, ratificada por la Cámara, y el caso llegó incluso hasta la Corte Suprema.

En el fallo que dispuso el sobreseimiento, el juez afirmó: “No existe evidencia precisa y seria que permita sostener que el empresario, un civil extraño a la fuerza armadas estatales y con tan solo 23 años al momento de los hechos, tuviera la posibilidad de influir o determinar de alguna manera a quienes cometieron de propia mano los actos de torturas o desapariciones y menos aún que su designio haya sido participar de ilícitos que por su gravedad afectan a la humanidad en su conjunto”.

El juez advirtió que “una convicción ideológica (…) no convierte per se en partícipe o instigador de delitos” a quien la sostenga. Y dijo: “El apoyo irrestricto del diario a las acciones llevadas a cabo contra la subversión, se refieren a acciones legales y no se advierten en los editoriales transcriptos por la fiscalía federal, ninguna frase que aliente la ejecución de prisioneros, la tortura o la desaparición de personas. Bajo estos parámetros, no cabe duda que la línea editorial del diario denotaba afinidad con el régimen instaurado y por más objetable que pudiera resultar, lo cierto es que no corresponde juzgar el pensamiento político”.

Ante el avance de la causa en su contra, Massot denunció siempre ser víctima de una maniobra para acallar la política editorial del diario que dirigía, contraria al gobierno kirchnerista.

Según López da Silva, “el órgano acusador no ha logrado acreditar, ni siquiera con la provisoriedad característica de esta instancia, la existencia de elementos que determinen que la conducta del encausado excedió las acciones típicas de su profesión u ocupación, ni que tuviera un conocimiento cabal de aquellos actos propios del plan clandestino de represión”.

El juez destacó además que la causa lleva un “muy prolongado tiempo de tramitación” y que Massot tiene derecho a “que se ponga fin a la situación de indefinición que supone el enjuiciamiento penal”.

LA NACION