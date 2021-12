Soledad Acuña, sobre las prácticas educativas: “No entiendo cuando dicen que son trabajo esclavo”

La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, se refirió hoy a la implementación de prácticas educativas en empresas y organizaciones para todos los estudiantes del último año de secundaria, que anunció el gobierno porteño. “No entiendo que alguien diga que esto es trabajo esclavo”, señaló la funcionaria en diálogo con CNN Radio.

“Son 150 horas a lo largo del año de formación laboral teórica y 120 horas en los ámbitos productivos, en horario de clase. Las prácticas no son pagas”, precisó la ministra.

Asimismo, Acuña distinguió que se trata de prácticas educativas a desarrollar en ámbitos laborales. “No serán espacios rentados. Los estudiantes irán a las empresas con un proyecto educativo acompañados de un tutor. Van a aprender trabajando”, ya había aclarado Acuña, días atrás, en diálogo con LN+.

Por otro lado, durante la entrevista radial Acuña contestó a las críticas del oficialismo sobre la evaluación realizada por la UNESCO “Hoy no se está discutiendo cómo se enseña matemáticas o cómo se enseña a leer, siempre se habla solamente de presupuesto educativo”, replicó la ministra.

Y en relación a ello agregó: “Los chicos no aprenden porque no quieren o porque son tontos; no aprenden porque no les damos la oportunidad”.

Al ser consultada sobre el nivel educativo en el país tras la pandemia Acuña destacó que en la Argentina hay 24 realidades distintas.

“De los 6500 chicos que habían dejado las aulas en la pandemia, logramos que sólo queden afuera unos 440″, resaltó Acuña.

“En la Ciudad tuvimos clases presenciales desde el 27 de febrero y hay otras provincias que recién volvieron después de las PASO. Hay una desigualdad entre nuestras provincias”, consideró la funcionaria porteña.

“Hay mucha vocación de diálogo por parte del ministro de Educación actual. Y hay respeto por las autonomías de cada distrito para establecer sus políticas”, concluyó Acuña.