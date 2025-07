Solo en Off | Los libertarios celebran “estar de moda” en Estados Unidos y acopian invitaciones para Javier Milei

La embajada en Washington, que encabeza Alec Oxenford, fue la más consultada, pero también la representación argentina en la ONU, que encabeza Francisco Troppepi, y el consulado en Nueva York, a cargo de Gerardo Díaz Bartolomé, recibieron las cartas formales correspondientes.

“Estamos de moda”, resumió lleno de entusiasmo uno de los diplomáticos argentinos en Estados Unidos, que recibieron en total casi un centenar de invitaciones para que el presidente Javier Milei exponga en universidades y centros de altos estudios. La gran mayoría de ellas aún esperan respuesta, ya que el Presidente, según afirmó en entrevistas recientes, tiene pensado aprovechar sus próximos viajes a la primera potencia mundial −el discurso en la ONU, a mediados de septiembre, sería una fecha ideal− para cumplir con varios de esos compromisos.

Uno de ellos, con invitación recibida pero aún sin confirmación oficial, es el de la prestigiosa Universidad de Harvard, en Boston, donde en mayo estuvo exponiendo el ministro de Desregulación, Federico “Coloso” Sturzenegger.

“Ya la cantidad de propuestas para exponer en distintas universidades del mundo acerca de lo que hemos hecho ya casi llega a 100. Obviamente no voy a poder resolver todas. Algunas las estaré, por ejemplo, fusionando, para poder maximizar la convocatoria y, yo, con menos conferencias, maximizar el impacto. Por ejemplo, puedo ir a Boston y dar una charla en simultáneo para la gente de Harvard, para la del MIT, para la universidad de Boston. Estamos coordinando eso para la máxima cantidad de audiencia posible, pero con la menor cantidad de viajes posibles”, le contó el Presidente al periodista Luis Majul, el miércoles 9 pasado.

La escuela de gobierno John Kennedy de Harvard, donde disertó Sturzenegger, es el lugar al que apuntaría Milei, aunque curiosamente hoy la prestigiosa universidad estadounidense recibe los embates del presidente Donald Trump, que califica a buena parte de las carreras de Harvard como “vivero de la ideología woke”.

No sólo en Estados Unidos se reciben invitaciones: entusiasmados por su participación en la cumbre local de la CPAC, en julio del año pasado, cuatro gobernadores brasileños con aspiraciones presidenciales para 2026 (todos del centro hacia la derecha) compartirán un evento político el 13 de agosto próximo en San Pablo, evento en el que también se prevé una disertación de Milei. Una renovada muestra de distancia con Luiz Inácio Lula da Silva, que podría tener a alguno de esos cuatro gobernadores como rival directo en su intento reeleccionista.

Cavallo y casi toda su familia eligen el silencio

Sin noticias de su (¿ex?) discípulo Javier Milei, el exministro de Economía Domingo Felipe Cavallo cumplió la semana pasada 79 años en un deliberado bajo perfil. Su blog, en el que suele comunicar sus opiniones, permanece inactivo desde el primer día de julio, cuando expresaba sus elogios al plan económico, acompañadas de una sentencia crítica. “Mientras el Banco Central no compre reservas pagando con pesos, el proceso de remonetización será muy limitado”, escribió Cavallo en su última comunicación pública.

Domingo Cavallo reapareció en un almuerzo de la Mediterránea en Córdoba.

Enojado por las críticas de quien consideraba su maestro, Milei se distanció de Cavallo, y su hija Sonia –entonces embajadora en la OEA– debió dejar su cargo, acaso como consecuencia de esas disputas. Con la exembajadora sin emitir opiniones públicas, el único miembro de la familia Cavallo que no se sumió en el silencio fue Alberto, hijo del exministro, que vive en el exterior desde hace décadas. “La inflación sigue estable en Argentina. La variación mensual se ubica en 2,15% al 25 de julio, según estimaciones de alta frecuencia de PriceStats”, escribió el economista e hijo del Mingo, redescubierto por las nuevas generaciones en la serie Menem, estrenada este mes en plataformas de streaming. ¿Coincidirán Milei y Luis “Toto” Caputo con esas predicciones?

Ritondo, sin fumar y con mecha corta ante los periodistas

Eran las 9 de la mañana en punto del lunes cuando Cristian Ritondo llegó a la Casa Rosada. Satisfecho por el resultado de su negociación con el armador libertario Sebastián Pareja para las listas bonaerenses, el diputado de Pro ingresó a la casa junto al sindicalista Gerardo Martínez para participar de la reunión del Consejo de Mayo, y todo parecía andar sobre ruedas, hasta que el negociador bonaerense se enfrentó, a la salida, con los periodistas, en el Patio de las Palmeras. “¿El Pro perdió?”, le preguntó uno de los acreditados, recibiendo una enojada respuesta por parte del experimentado dirigente, que desde sus inicios en el peronismo hasta hoy pasó por incontables cierres de listas.

Consejo de Mayo en la Casa Rosada. Cristian Ritondo llegando a la reunión Nicolás Suárez

“¡Hacé la cuenta! ¿Y quien ganó para vos? ¿Por qué lo decís? ¿Qué encuesta viste?”, desafió Ritondo al periodista, que quedó algo sorprendido por la efusividad de la respuesta. Alguien sugirió que la velocidad en el enojo respondía a que Ritondo, en pleno cierre de listas, se empecinó en continuar su régimen para dejar de fumar, que comenzó hace poco más de un mes. Un esfuerzo de abstinencia que lo puede poner un poco más irritable que de costumbre, según reconoció entre risas el propio protagonista.

Patricia Bullrich, heroína de los dominicanos por el fin de los visados

Alegría total se respiraba esta semana en la embajada de República Dominicana, en pleno barrio de Retiro. La razón era simple, y a la vez auspiciosa: Argentina dejará, a partir de una resolución del Boletín Oficial, de solicitar visa a los turistas dominicanos que quieran llegar al país, si tienen a la vez un visado norteamericano. “Estábamos en el mismo grupo que Cuba, nos pedían visa cuando nuestra realidad es muy distinta, hemos crecido y somos un país confiable”, comentaron cerca del embajador Jorge Marte Báez, quien desde que llegara al país visitó uno por uno a los funcionarios encargados en el área.

Patricia Bullrich, en la embajada de Estados Unidos Rodrigo Abd - AP

El médico y embajador visitó al canciller Gerardo Werthein; al vicejefe de gabinete, Lisandro Catalán; al secretario de Turismo, Daniel Scioli, hasta que llegó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Fue ella la que motorizó de verdad este cambio, porque en realidad se trataba de un tema de seguridad”, comentaron desde la sede diplomática, recordando que la visa se impuso en 2011, luego de un episodio de trata de personas desde el país caribeño a la Argentina. En la embajada calculan que los 2500 dominicanos por año que llegan actualmente a conocer el país pueden transformarse en cien mil en los próximos años.

Quién invitó a Grabois a la AMIA, el interrogante que continúa

Pasaron varios días, pero el fuego en la comunidad judía no se apaga. Por suerte, no se trata de ningún incendio real, sino de las repercusiones internas por la invitación al dirigente social kirchnerista Juan Grabois para participar del desayuno previo al acto central de conmemoración del atentado a la AMIA, el viernes 18 pasado. Mientras muchos dirigentes comunitarios, comunicadores y hasta simples judíos de a pie se preguntaron indignados quien lo invitó, Grabois mismo se encargó de aclarar que recibió “un llamado informal de una persona de la comunidad” para que fuera, que recibió “mucho afecto” y que no se quedó al acto “porque había asumido un compromiso con Memoria Activa”, que conmemoraba el atentado con un acto en Plaza Lavalle.

Juan Grabois entre los invitados del acto por la AMIA Ricardo Pristupluk

Mientras desde la DAIA negaban cualquier participación en la lista de invitados, y aclaraban que “no hubo invitación formal para nadie”, muchos miraron hacia Eliahu Hamra, el gran rabino de la comunidad, que depende de AMIA, y que ya había protagonizado una polémica al invitar al senador Oscar Parrilli −imputado por el Memorándum con Irán− a un encuentro federal, finalmente suspendido.

Orgulloso de la “identidad judía” de su padre, el fallecido dirigente peronista Roberto “Pajarito” Grabois, el líder de Patria Grande reivindicó por estos días su presencia “en un reclamo por Memoria, Verdad y Justicia” por las víctimas del atentado. Su postura contra el gobierno de Israel en el conflicto con los palestinos despierta críticas de los que aún se preguntan quién lo invitó, y para qué.