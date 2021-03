Solo en Off: Mauricio Macri y Miguel Del Sel compartieron milanesas, pero se quedaron sin candidato en el menú

Miguel Del Sel llegó cuando anochecía a la espaciosa casa que Mauricio Macri comparte con su familia en el norte del conurbano bonaerense. Las milanesas compartidas fueron en pago de una “deuda” que el expresidente afrontó con gusto al excandidato a gobernador de Santa Fe y embajador en Panamá durante el gobierno de Cambiemos.

Entre bromas y recuerdos, Macri habló sobre la presentación de su libro Primer Tiempo (que terminó concretando el jueves), mientras que el exMidachi dejó en claro, por si hiciera falta, que no será candidato este año a senador nacional por Santa Fe. Un casillero que Juntos por el Cambio necesita completar con un nombre de peso para enfrentar a la tropa del gobernador Omar Perotti (PJ) y el Frente Progresista, con el exgobernador socialista Miguel Lifschitz como cabeza visible.

Mauricio Macri y Miguel del Sel Archivo

“Mauricio sabe que Miguel cree que su tiempo en la política ya pasó. Pero sí le prometió a ayudar a que esto cambie y a traer gente honesta que se anime a meterse”, confirmó una fuente cercana a ambos que conoció detalles de la cena.

Durante el verano de 2017, y mientras todavía era embajador, Del Sel le contó a LA NACION que quería “tomarse un descanso de la política” y que, a pesar de seguir teniendo un buen vínculo con Pro, prefería volver a los escenarios, hecho que concretó a mediados de ese año. A partir de entonces, ni desde Pro ni Juntos por el Cambio lograron un candidato taquillero que pudiera pelear en condiciones de igualdad al PJ y los socialistas, un logro que Del Sel consiguió en 2011 y 2015 y del que Juntos por el Cambio estuvo lejos en 2019, con el radical José Corral terminando en tercer lugar.

En las últimas semanas, Lifschitz parece estar lejos de aceptar la propuesta de sectores de la UCR que le piden una lista de “unidad”. Mientras tanto, el popular humorista le dejó en claro a Macri que el sueño de su retorno está, por ahora, bastante lejos.

El novio de Vidal, en medio de la pelea del futbol por tevé

Se sabe que el forcejeo entre el gobierno de Alberto Fernández y la empresa Turner por la televisación del futbol es constante y ríspido. En una reunión, la semana pasada y en la sede de la AFA, los representantes del Gobierno se llevaron una sorpresa: la aparición del periodista deportivo Enrique Sacco como nuevo representante de la empresa en la negociación.

Enrique Sacco, pareja de María Eugenia Vidal y "negociador" con el Gobierno por la televisación del futbol. Instagram @mariuvidal

“No lo podíamos creer. ¿Con el novio de (María Eugenia) Vidal íbamos a negociar?”, se indignó un funcionario que habló con quienes participaron del cónclave –el ministro de Turismo, Matías Lammens; el camporista Santiago Carreras y el secretario de Medios, Francisco “Pancho” Meritello–, que tuvo al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, como anfitrión. A diferencia de la empresa Disney, que accedió a ceder dos partidos de televisación gratuita vía cable, su competidora no ha aceptado hasta el momento tener la misma política, lo que crispa los nervios del Gobierno, deseoso en regresar a los tiempos del “Futbol para Todos”, cuando la gratuidad de las emisiones de la primera división estaba garantizada y era una de las “banderas” del segundo gobierno de Cristina Kirchner. “La reunión duró poco. Hasta que no entreguen los dos partidos gratis no seguimos”, advirtieron desde un despacho oficial.

Luis Almagro y su irónica “felicitación” al kirchnerista Raimundi

Acostumbrado a recibir los ataques del kirchnerismo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se permitió días atrás una respuesta que combinó velocidad con ironía. La polémica se generó luego de la protesta formal que el representante argentino en ese organismo, Carlos Raimundi, le hizo por designar a dos conocidos dirigentes de Pro al frente de misiones de ese organismo: la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que presidió la misión oficial de fiscalización de las elecciones en El Salvador, y Fulvio Pompeo, exsecretario de Asuntos Estratégicos y a cargo de una misión de mayor alcance en Guatemala.

El Secretario General de la OEA Luis Almagro Archivo

Pues bien: las críticas de Raimundi fueron respondidas con ironía por Almagro. “Cabe señalar que las dos recientes misiones políticas encabezadas por personas de nacionalidad argentina resultaron muy positivas y solo cabe felicitar a los participantes por su desempeño, las cuales se hacen extensivas al Representante Permanente de Argentina”, escribió el político uruguayo antes de saludar con “distinguida consideración” a Raimundi. El exradical, frepasista y “lilito” devenido kirchnerista de paladar negro ya tuvo un encontronazo con Almagro el año pasado, cuando habló en ese organismo sobre una “visión sesgada” sobre la realidad en relación a la Venezuela de Nicolás Maduro.