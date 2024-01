escuchar

Momentos de incertidumbre se viven en los despachos y oficinas de quienes hasta hace poco formaban parte de un Juntos por el Cambio unido y cohesionado. Es que el voluminoso DNU y la no menos voluminosa “ley ómnibus” enviados al Congreso por el gobierno de Javier Milei amenaza con quebrar los débiles lazos que unían a los distintos sectores , que ya tomaron caminos diferentes en relación con la nueva gestión.

Junto con esas divergencias, aparece entre los “duros” o “halcones”, aquellos que manifestaban abiertamente su antikirchnerismo durante años, una cruel sospecha: se preguntan si fueron castigados y quedaron fuera de la actual gestión por la decisión del gobierno libertario de no agitar las aguas con el peronismo .

“La mayoría de los más duros, los que peleamos contra el kirchnerismo en la calle, no vamos a estar en este gobierno a pesar de que muchos lo apoyamos”, se lamenta uno de los integrantes de una extensa lista de dirigentes, la mayoría vinculados a Pro. En algunos casos estuvieron a punto de sumarse al gobierno de La Libertad Avanza y, por razones no del todo explicadas, quedaron afuera. Así ocurrió, por ejemplo, con los responsables de la UIF durante el gobierno de Cambiemos, Mariano Federici y María Eugenia Talerico; la extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, y el extitular de Vialidad Javier Iguacel.

Eugenia Talerico y Mariano Federici

Son solo algunos de los aparentemente “vetados” y, en el caso de los dos primeros, ya tenían puesto asignado en el gobierno de Milei, hasta que llegó la marcha atrás: Federici, en la AFI, y Talerico, en Migraciones.

Para completar el cuadro, en la sensible área de Comercio Exterior, Puertos y Aduanas, antiguos funcionarios y referentes del área se quejan de haber sido dejados de lado “por ser amarillos”, y apuntan al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, de origen y pasado en el peronismo.

Laura Alonso Archivo

“No sé si cada día me desconcierta más lo que pasa o si cada día entiendo más todo, me pondría muy triste que así fuera” , afirma uno de los desplazados, con la sospecha de un pacto de no agresión del Gobierno con el peronismo en mente.

“La gente votó para que se vaya el kirchnerismo”, repitieron desde ese sector, con resignación.

Boric y una elección deportiva con mensaje argentino

Las diferencias ideológicas entre el presidente Javier Milei y su par de Chile, Gabriel Boric, están más que claras, aunque el presidente trasandino fue de los pocos mandatarios de centroizquierda que llegaron a saludar a su par argentino el día de su asunción, el 10 de diciembre.

En lo que parece que no habrá chance de llegar a un acuerdo es en el gusto futbolero. A diferencia del Presidente, que semanas atrás llegó a la Bombonera para apoyar a su aliado Mauricio Macri en las elecciones de Boca Juniors, el presidente chileno hizo un público elogio de Juan Román Riquelme , quien precisamente enfrentó y derrotó al expresidente en esas elecciones, por amplio margen.

Presidente Gabriel Boric comparó a su sobrino con Juan Román Riquelme: “La pelota siempre al 10″https://t.co/RiOr1GrPmg — En Cancha (@encanchacl) January 6, 2024

“Mi sobrino va a ser un 10. Y la pelota siempre al 10″, escribió el presidente de Chile durante el fin de semana, en un texto que reconoce su fanatismo por el exfutbolista y hoy dirigente deportivo, que acompaña con tres fotos. En la primera imagen se ve a su pequeño sobrino León, hijo de su hermano Simón Boric, con la remera de la selección argentina y con el gesto del Topo Gigio, que Riquelme inmortalizó en uno de sus partidos como modo de oponerse a Macri cuando este era el presidente del club.

En la segunda foto, puede verse al propio Riquelme, vestido de futbolista, haciendo el mismo gesto desafiante. Y en la tercera foto, Boric y su sobrino duermen en un viaje en avión.

Más allá de las disputas futboleras, el vínculo diplomático entre la Argentina y Chile aparece cruzado por tensiones ideológicas, dado que Milei ha repetido su cercanía con Estados Unidos e Israel, mientras Boric mantiene distancia, sobre todo con el Estado hebreo, al que critica abiertamente por su respuesta al terrorismo de Hamas en la Franja de Gaza.

Gabriel Boric y Volodymyr Zelensky, entre otros presidentes que asistieron a la asunción de Javier Milei ALEJANDRO PAGNI - AFP

En tren de devolver gentilezas por la visita de Boric, con quien no hubo charla a solas más allá del saludo protocolar, el Gobierno ya ha designado al excanciller Jorge Faurie como nuevo embajador en Chile. Faurie, quien sucederá a otro excanciller como Rafael Bielsa, que cumplió funciones allí durante el gobierno de Alberto Fernández, se encargó de todo el ceremonial del Presidente en el día de su asunción, y su pliego no necesita de la aprobación del Senado, dada su condición de diplomático de carrera.

Chile, por su parte, ubicó en diciembre como embajador al experimentado político y diplomático José Antonio Viera Gallo.

Gildo reparte “demasiados” juguetes en Formosa

Aún no repuesto del golpe que, a nivel nacional, le propinara Javier Milei, el peronismo se refugia en las provincias en las que retuvo el poder. Y allí, además de la provincia de Buenos Aires, sobresale Formosa, la provincia que con mano de hierro gobierna Gildo Infrán desde 1995, sin interrupciones.

Con apariciones públicas espaciadas desde la derrota de Unión por la Patria, Insfrán cumplió este fin de semana con la costumbre de regalar juguetes a los empobrecidos niños de su provincia en el Día de Reyes, aunque esta vez con una eventual contradicción.

LLEGARON LOS REYES



Como todos los años en el Día de Reyes entregamos más de 250 mil juguetes en toda la provincia, para que todos los niños y niñas de #Formosa reciban su regalo. ¡Feliz día!

#TodosUnidos #Formosa pic.twitter.com/yQjb0d6qdx — Gildo Insfrán (@insfran_gildo) January 6, 2024

“Como todos los años en el Día de Reyes entregamos más de 250 mil juguetes en toda la provincia , para que todos los niños y niñas de #Formosa reciban su regalo. ¡Feliz día!”, escribió el gobernador en su cuenta personal. El dato sobre la cantidad es curioso, ya que según el último censo Formosa tiene 56.000 niños de hasta 4 años, y 163.000 de 5 a 19 años (no serían tan chicos algunos de ellos).

Fue el final de una semana donde se multiplicaron las protestas contra el gobierno por el despido de más de cien empleados del hospital local, según denunció la oposición.

Torrendell se “equivocó” y llegó plata para universidades

Alarmados por las declaraciones de funcionarios del nuevo gobierno, dirigentes ligados a la UBA, desde la UCR y el kirchnerismo salieron a denunciar el “vaciamiento” de las universidades públicas por parte del Gobierno.

Pero la realidad terminó siendo diferente: a contramano de esas afirmaciones, el feroz temporal que sacudió a Bahía Blanca y a varias localidades del territorio bonaerense, y un pago en término (por primera vez en mucho tiempo) permitieron comprobar que, al menos por el momento, “sí hay plata” para las casas de altos estudios .

La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en su primera reunión de gabinete junto al Secretario de Niñez y Familia, Pablo De La Torre; el Secretario de Educación, Carlos Torrendel; el Secretario de Trabajo, Omar Yasin y el Secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

En línea con la ministra Sandra Pettovello, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, dispuso el envío de $220 millones para las universidades UTN de Bahía Blanca, Nacional Del Sur y Nacional de Luján, que pidieron ayuda por los destrozos del temporal.

Por otro lado, por primera vez en muchos años, se pagó la totalidad de los sueldos y aguinaldos de las universidades en tiempo y forma, es decir que todos cobraron antes de fin de año. “La educación será el motor de la Argentina que viene” describió un allegado del área educativa.