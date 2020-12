Elisa Carrió festejó su cumpleaños número 64 en su casa de Capilla del Señor rodeada de personajes de la política

Jaime Rosemberg Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de diciembre de 2020 • 21:59

"Que viejos están todos! Yo estoy espléndida", desafió a sus invitados Elisa Carrió, mientras se reía, en la noche de su cumpleaños número 64. Entre guitarreadas con música de Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat y León Gieco, y mientras disfrutaba del lunch frío y los sandwichitos de miga en el jardín de su casa en Capilla del Señor, la titular de la CC-ARI dio una muestra de su poder de convocatoria, justo en la semana en la que confirmó que será candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en la interna de Juntos por el Cambio.

El jefe de gobierno porteño y aliado clave, Horacio Rodríguez Larreta, se destacó entre las decenas de invitados, que incluyeron una legión de "lilitos" históricos como Maximiliano Ferraro, Elisa Carca, Juan Manuel López y Lucila Lehmann (se hizo notar por su voz afinada), pero también macristas como Diego Santilli, Agustín Forchieri y Carmen Polledo; el radical y presidente del interbloque de diputados de JxC, Mario Negri, y sus correligionarios Atilio Benedetti y Mario Barletta, aliados de Carrió en provincias clave como Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

Además, estuvieron dos "amnistiados": Adrián Pérez y el exministro de Economía, Alfonso Prat-Gay. "Son amigos, tienen buena relación", afirmó uno de los comensales en relación a Prat-Gay, que tuvo el apoyo de la CC-ARI en su frustrado intento por la gobernación de Tucumán, el año pasado. "Alfonso volvió a cantar como en los viejos tiempos", contó un comensal indiscreto. Larreta, que ya había estado allí el 30 de octubre, en la polémica reunión "dialoguista" que incluyó a María Eugenia Vidal, ya le había dejado un cariñoso saludo vía Twitter, en el que se declaraba admirador de su "personalidad", "incansable trabajo" y "enorme compromiso". Otro invitado clave fue Daniel Salvador, presidente de la UCR bonaerense, distrito en el que Carrió piensa competir.

Elisa Carrió en su casa de Capilla del Señor, junto a Pablo Torello (Pro), Marcela Campagnoli (CC-ARI), Atilio Benedetti y Mario Barletta (ambos de la UCR)

Llegados todos a la quinta con testeo de Covid negativo previo, los invitados escucharon a Carrió hablar de su padre, Coco, un dirigente radical chaqueño que le transmitió el amor por la política y al que dedicó el show de mariachis en vivo. La intención desde el principio fue evitar fotos, videos o posteos, y tal vez para evitar filtraciones fue Daniel Santoro el único periodista invitado. Con un vestido de tonos claros, y usando un sombrero mexicano de a ratos, Carrió disfrutó de su noche, en la que abundaron aliados del extinto Acuerdo Cívico y Social.

Lavagna se endurece con el Gobierno, pero pierde un aliado clave

Mucho ruido hizo en la escena política la carta pública del exministro de Economía Roberto Lavagna en la que destacó "el fracaso de las políticas populistas por un lado, o de ajuste por el otro". Un doble y crítico mensaje para el kirchnerismo y Juntos por el Cambio. Desde su quinta de Cañuelas, dónde pasa sus días junto a su esposa, Claudine, el exministro quiso dejar en claro, según dirigentes de su confianza, que su idea es "dar la batalla en 2021 en una opción ubicada en la avenida del medio". No será candidato el año que viene, aseguran cerca suyo, pero apoyará a quienes representen su opción, agregaron cerca del excandidato a presidente por Consenso Federal. En la Cámara de Diputados, sin embargo, no todas son rosas: referentes cercanos, como Alejandro "Topo" Rodríguez, ya anudaron con socialistas como Enrique Estévez y peronistas como Graciela Camaño una postura común en contra de la reforma previsional que se votará el martes en el Congreso. El problema, claro, son los cuatro diputados por Córdoba que responden al gobernador Juan Schiaretti, que apoyarían la jugada del oficialismo. "Están jugando más cerca del Gobierno", afirmó un referente lavagnista, que contabilizó el apoyo de Schiaretti al embate de la Casa Rosada contra la ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación.

Alicia Castro no se rinde y ahora pide "cerrar Ezeiza"

Convertida ya en una molestia evidente para la gestión de Alberto Fernández, y con su amistad con Cristina Kirchner como estandarte, Alicia Castro volvió a embestir contra las políticas del Gobierno. Unos días después de señalar al vocero presidencialJuan Pablo Biondi por "no aplaudir" el discurso de la vicepresidenta en la ex ESMA, Castro la emprendió contra la política de cierres escalonados de fronteras implementado por la Casa Rosada, con el objeto de combinar la lucha contra la pandemia con las necesidades del turismo nacional e internacional.

"La pandemia de coronavirus llegó a Argentina en avión, importada por los viajeros de países en riesgo. Ya tenemos más de 42.000 muertos. Hay una segunda cepa en Europa. No es suficiente con tener camas en terapia intensiva. Es imprescindible evitar contagios y Salvar Vidas. Cierren Ezeiza Ya", exigió la ex embajadora en Venezuela a través de las redes sociales. Desde la Cancillería y cerca de Fernández prefirieron no contestarle esta vez a la "tuitera que vive en el Kavanagh", como la definiera un alto funcionario albertista, aunque se permitieron una ironía. "¿ Justo quiere cerrar Ezeiza, dónde vive Biondi?", bromearon desde el Gobierno en defensa de su vocero.

Conforme a los criterios de Más información