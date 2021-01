El diputado Pablo Ansaloni

6 de enero de 2021 • 16:00

"Estamos más unidos que nunca, nadie nos va a romper a nosotros, y nadie que no tiene que ver con nuestra provincia, porque son como los judíos, por ahí no tienen patria y no saben dónde están". Este fue el comentario antisemita que emitió el diputado nacional Pablo Ansaloni durante una videoconferencia al referirse a la interna de su partido y a la representación del gremio de los trabajadores rurales (UATRE). "Yo sí sé a quien represento: a la seccional 125 de Colón, provincia de Buenos Aires", agregó.

Ansaloni, miembro del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo y presidente del Partido Fe -el espacio fundado por el fallecido dirigente rural Gerónimo "Momo" Venegas-, se vio obligado a pedir disculpas horas después de que el video se viralizara en las redes sociales, y de que miles de usuarios expresaran su rechazo. Luego de trascender sus dichos, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) manifestó su repudio a través de un comunicado. "La DAIA expresa su más enérgico repudio ante los dichos antisemitas del diputado nacional Pablo Ansaloni, quien afirmó en un Zoom que 'son como los judíos que por ahí no tienen patria'", indicaron en un comunicado a través de su cuenta de Twitter.

"Expresiones como las expuestas muestran una alta virulencia antijudía al instalar un discurso extranjerizante hacia la comunidad judía, vieja tipología de la judeofobia. Más grave aún, si es enunciada por un diputado de la Nación que debiera ser ejemplo de la protección del derecho a la igualdad y de la inclusión", sostuvieron.

La institución pidió no dejar pasar este tipo de acontecimientos. "Una vez más, la entidad llama la atención sobre la importancia de no naturalizar mensajes de odio que minan la posibilidad de una convivencia pacífica. La DAIA exige a las autoridades que castiguen y separen a quienes por su discriminación e intolerancia fomentan la división de la sociedad argentina", finalizaron.

Tras el comentario antisemita, Ansaloni utilizó su cuenta de Facebook para explicar lo ocurrido y disculparse con la comunidad judía. "En mi carácter de Diputado Nacional quiero aclarar los dichos en un video que circula de forma mal intencionada sobre mi persona. Ante todo realizo un pedido de disculpas a la querida comunidad Judía por los dichos sacados de contexto", afirmó.

"Cuando hago mención a esa frase milenaria, solo se refiere a la falta de territorio que por muchísimos años el pueblo judío no tuvo. Esa frase mal formulada la mencioné dentro de una discusión queriendo ilustrar lo que estaba diciendo y NO en forma despectiva", argumentó.

"Tengo mucho respeto y apoyo con toda convicción la lucha que vienen desarrollando en el país desde el lamentable atentado de la Amia", agregó. Al finalizar reiteró el pedido de disculpas.

