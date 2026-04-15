Sorpresa en el karinismo por la crítica de Francos a Adorni y su coqueteo con una candidatura en 2027

Guillermo Francos decidió dar una entrevista. Dijo que no descarta ser candidato en la provincia de Buenos Aires, ni tampoco en la Ciudad. Lo hizo en un momento en que quien lo relevó como jefe de Gabinete (fricciones de por medio) y quien fue candidato del oficialismo en territorio porteño, Manuel Adorni, se encuentra en el peor momento de su carrera política debido a la polémica pública y al avance de la investigación judicial en torno a sus viajes y su patrimonio.

La aparición de Francos en tiempos difíciles para el Gobierno, que además del Adornigate se enfrentó a un número de inflación de marzo por encima de los tres puntos, desató especulaciones. ¿Nuevo vocero autorizado? ¿Alentaron su regreso a la vida pública? ¿Arranca a correr como postulante libertario? ¿Le habilitan la ciudad? ¿Su salida en medios estuvo coordinada? ¿O no?

Manuel Adorni es sostenido en su puesto por los hermanos Milei y ayer acompañó al Presidente al summit de AmCham Rodrigo Nespolo

En el ala karinista del Gobierno despertó, sobre todo, sorpresa. Los laderos de la secretaria general, Karina Milei, también jefa del partido a nivel nacional y la funcionaria con más peso en la toma de decisiones del Ejecutivo después del Presidente, se despegaban este miércoles de las respuestas y las ambiciones políticas del exjefe de Gabinete. “Se mandó solo”, repetían.

Anoche, Francos comentó que nota la aprobación de la gente respecto de su gestión en la Casa Rosada y que eso lo hace sentir con posibilidades de ser candidato. “Tengo en mi cabeza esa idea de poder competir, como cualquier político con vocación, por su ciudad o por su provincia. Tengo esa vocación, que no la he hablado todavía con el Presidente o con Karina Milei, pero ya lo voy a hacer”, refirió Francos, que así volcó sobre la mesa la chance de una candidatura no solo en la provincia, sino también en la Capital, justo con Adorni en baja por tener la peor percepción de su historia como funcionario, al contrario de lo que pasó en mayo de 2025, cuando era vocero, sacó 30% en las locales porteñas y le ofrendó así un triunfo al Gobierno en el territorio histórico de los Macri.

“Tengo la vocación de hacerlo pero estas decisiones son de conjunto y estoy dentro de este espacio; por supuesto, lo conversaré con ellos [los Milei] en el momento en que les parezca oportuno”, insistió Francos, que vive en la provincia pero que también está autorizado a candidatearse por la Ciudad (como ya hizo en el pasado).

Según pudo saber LA NACION de fuentes inobjetables, el exjefe de Gabinete y también exministro del Interior libertario no consensuó su salida al aire en LN+ con el Gobierno.

Sobre Adorni, en esta emisión, Francos mostró otra línea que la que sostienen desde hace semanas los pocos funcionarios libertarios que se exponen públicamente y tienen que responder por el jefe de Gabinete, que de momento dio cortas explicaciones a los medios. Francos no solo reconoció que las denuncias contra su reemplazante fueron un “golpe” para el Ejecutivo; dijo también que el caso le ocasionó un “desgaste” a la gestión de Milei en un momento en que “debería ser todo lo contrario” y que a la gente “no le gustó” lo que hizo. En ese marco, consideró que Adorni “falló en dar sus explicaciones”.

"Tuvo una actitud que a la gente no le gustó": Francos opinó sobre las denuncias contra Adorni

Distintas fuentes del karinismo consultadas por este medio descartaban que la hermana presidencial haya estado al tanto de lo que iba a decir el exjefe de Gabinete. “No creo que Karina Milei lo haya autorizado ni mucho menos validado a decir esto y no salir a bancar a Manuel”, comentó un personaje del Gobierno cercano a la secretaria general.

Asimismo, otro funcionario que conoce la dinámica del karinismo reportó que Francos no tiene contacto tampoco con los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, que manejan las relaciones partidarias de La Libertad Avanza (LLA) y, por lo tanto, cuentan con fuerte injerencia en el armado de listas. “No está hablando con nadie del Gobierno”, acotó esta fuente, más allá de que otras voces, pero del entorno de Francos, dejaron trascender que habría todavía una relación entre el exjefe de Gabinete y Karina Milei.

De momento, quienes dialogan con la secretaria general comentaron que en el último tiempo no la escucharon referirse a ninguna conversación con Francos.

Manuel Adorni con su jefa política, Karina Milei, cuando en mayo de 2025 ganó las elecciones porteñas con el sello de LLA Soledad Aznarez

Asimismo, fuentes libertarias de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires indicaron que por ahora no hay ningún plan electoral de LLA con Francos a la cabeza.

“Fue algo solo de él”, indicaron desde el búnker bonaerense. “No tiene vida partidaria. Si quiere ser candidato, que se arremangue y venga a laburar”, se escuchó de parte de otro funcionario, más vehemente, que registra los movimientos políticos en la Capital.

En las áreas de la Casa Rosada que reportan a la hermana de Milei se manifestaron en la misma línea respecto a la reaparición televisiva del exfuncionario. “Nadie coordina cuándo sale Francos a dar entrevistas. Tiene vida propia”, refirió una alta fuente de Balcarce 50.

Otra fuente, que dejó a las claras las fricciones que el Gobierno arrastra desde años anteriores, acotó: “Jugaba solo siendo ministro, imaginate ahora”.

La salida de Francos de la Casa Rosada en octubre de 2025 se dio en medio de las internas libertarias que ya existían y de una reconfiguración tras las elecciones legislativas nacionales, con Karina Milei empoderada.

Pese a que el exfuncionario cosechó un buen vínculo con el Presidente desde que ambos trabajaron juntos en Corporación América, el entonces jefe de Gabinete se fue en medio de altísimas fricciones con el estratega Santiago Caputo, pero también sintió maniobras de desgaste de parte de Adorni, que luego se quedó con su lugar como mandamás del Gabinete.

Hasta último momento, y mientras se acrecentaban rumores sobre su salida, Francos lo negaba y seguía en funciones, hasta que se reunió con Milei en Olivos y confirmó que le había presentado la renuncia “ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete”.

LA NACION ya había contado en febrero que Francos esperaba una charla con Milei para delinear su futuro y que ya tenía descartado volver a vivir en el exterior. Por lo que deslizó en LN+, esa charla con el Presidente todavía no se concretó, pero sus ambiciones políticas en el partido violeta persisten, pese a estar fuera de la Casa Rosada desde hace cinco meses.