Sorpresa en la lista de Horacio Rodríguez Larreta: incorporó a Jorge Telerman

Cuando falta un día para el cierre de listas con vistas a las elecciones del 18 de mayo próximo en la Capital, Horacio Rodríguez Larreta, candidato a legislador porteño en el frente Volvamos Buenos Aires, formalizó hoy los nombres de los dirigentes que lo acompañarán en su intento de resurgir en el tablero político.

Larreta, quien optó por jugar por fuera de Pro y desafiar a los Macri en su emblemático bastión, estará escoltado por la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri y el legislador porteño Emmanuel Ferrario. Son dos integrantes del círculo de confianza del exjefe de gobierno.

Guadalupe Tagliaferri Hernan Zenteno

Desde la Cámara alta, Tagliaferri se convirtió en un díscola del bloque de Pro desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada. De hecho, puso reparos ante proyectos cruciales para el gobierno de LLA, como la ley Bases.

En los últimos meses, se alineó con las posiciones de Martín Lousteau y chocó con Mauricio Macri. Al frente de la Comisión de Acuerdos, tuvo un rol clave en la jugada de la oposición para llevar al recinto los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, a quienes el Presidente designó por decreto en la Corte. Antes de ocupar una banca en el Congreso, Tagliaferri fue ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteño. Larreta la presentó como una “luchadora desde siempre por las mujeres y las instituciones”.

Horacio Rodríguez Larreta y Emmanuel Ferrario

Ferrario, en tanto, fue el vicepresidente primero de la Legislatura porteña durante los dos últimos años de mandato de Larreta en la Ciudad. Antes de probarse como candidato de Larreta en la Capital en 2021, supo ser ladero de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. En 2022, impulsó el plan “listas abiertas”, un dispositivo para seducir a ciudadanos que quieran involucrarse en política y debutar como candidatos en el distrito porteño.

“Le apasiona detectar nuevos liderazgos y transformar la política. Entre sus mil intereses, uno lo obsesiona: mejorar la vida de los porteños y sus mascotas”, remarcó Larreta. Tanto Tagliaferri como Ferrario integran la conducción del Movimiento al Desarrollo (MAD), el think tank que lanzó el exalcalde para reinsertarse en la política.

El cuarto lugar de la nómina de Larreta estará ocupado por una representante de Confianza Pública, la fuerza que lidera Graciela Ocaña. Se trata de Melisa Balbi, una abogada y docente que trabaja como asesora del bloque de Ocaña en la Legislatura.

La sorpresa llegó en el quinto lugar. Es que Larreta apostó por Jorge Telerman, exjefe de gobierno de la ciudad. Telerman tiene una relación estrecha con el larretismo desde hace años. De hecho, el excandidato presidencial de JxC en 2023 había apostado por él durante su segundo mandato en la Ciudad. En marzo de 2022, lo designó como director del Teatro Colón.

Telerman ocupó ese cargo hasta agosto del año pasado, cuando Jorge Macri decidió desplazarlo. Desde ese momento, el exjefe porteño amaga con volver a la actividad política en la Capital.

El frente del exjefe porteño está conformado por el Partido Federal, el sello que consiguió para competir por fuera de Pro, y Confianza Pública. Larreta aspira a cosechar unos diez puntos en su regreso a la política.

Volvamos Buenos Aires



Ya me conocés. Soy Larreta. Me llena de entusiasmo volver con una lista de personas valiosas y comprometidas con la ciudad que nos merecemos.



Hoy les presento a la candidata número dos y al candidato número tres. Dos grandes amigos, a quienes quiero y… pic.twitter.com/GbWt3Iq1Qx — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 28, 2025

Desde que confirmó su candidatura, Larreta lanzó fuertes críticas a la gestión de Jorge Macri. Pasó de “La ciudad no está bien” al eslogan “Hay olor a pis”. Distanciado del expresidente, apuesta a renacer de las cenizas en la competencia del 18 de mayo. En Pro no ocultan su desilusión con él. “Hace varios años que en la persecución de sus intereses personales elige traicionar 22 años de trabajo dedicados juntos a transformar la Ciudad. Su candidatura solo es funcional al kirchnerismo y a la Libertad Avanza”, repiten en el búnker del macrismo. Ni el jefe de Pro logró persuadirlo de que no se postulara.

En rigor, Larreta tomó distancia de sus exaliados cuando Macri y Patricia Bullrich decidieron apoyar a Milei en el balotaje contra Sergio Massa. La cooperación que exhibió el macrismo con el gobierno libertario en el Congreso lo terminó de alejar de su expromotor. Por eso, prefirió no ocupar ningún cargo en la conducción de Pro cuando Macri asumió al frente del partido en agosto del año pasado.

El exjefe porteño se enfrentará con Manuel Adorni (LLA), Silvia Lospennato (Pro), Leandro Santoro (PJ), Ramiro Marra (UCeDé), Paula Oliveto (Coalición Cívica) y Lucille Levy (UCR).

Las listas de Carrió y Lousteau

Además de Larreta, los lilitos y radicales oficializaron sus listas para la batalla decisiva en la ciudad. Oliveto estará acompañada por Fernando Sánchez, María Pace Wells, Federico Esswein, Carolina Maccione, Juan Francisco Rosati, Nadia Monserrat, Ignacio Martioda, Mirta Cellis, Hugo Bentivenga, Daniela Mespledes y Hernán Poggi.

UNA LISTA MARAVILLOSA



Estoy orgullosa de @pau_oliveto, de @sanchezfdo y de toda la lista que te van a defender a vos cómo lo hicimos siempre.



Un Beso.

Lilita. pic.twitter.com/iusiS62PIM — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) March 28, 2025

Por su parte, Levy estará escoltada por referentes de la UCR, el GEN y el Partido Socialista. Se trata de Facundo Cedeira, Jésica Barreto, Josias Vázquez y Manuela Ludueña Senlle.

