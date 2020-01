Axel Kicillof Fuente: Archivo

El gobernador no lo reprendió ni lo apoyó en la reunión de gabinete

14 de enero de 2020

LA PLATA.- Sorpresa. Esa fue la reacción en el equipo de gobierno de la provincia ante la postura autónoma del ministro de Seguridad, Sergio Berni.

El gobernador Axel Kicillof no reprendió a Berni en su reunión semanal de gabinete, según dijeron dos ministros que participaron ayer del encuentro.

Pero Kicillof se llamó a silencio en público y no terció a favor de Berni. En principio se abrió de la polémica que generó su ministro de perfil más alto, al abogar por la legalización de algunas drogas y manifestarse a favor del uso de pistolas Taser.

No hay pautado un encuentro entre Berni y Frederic para limar asperezas, se dijo en la Presidencia a LA NACION. "No hay nada que limar", fue la frase con que quedó claro que es Berni quien se debe amoldar a las directivas que emanan de la Casa Rosada.

El alto perfil del ministro, que contradijo a la ministra nacional y mantuvo su posición pese al respaldo que Alberto Fernández le otorgó a Frederic, generó incomodidad entre el equipo de trabajo del gobernador.

Es que el ministro de Seguridad, que al asumir juró lealtad a Néstor Kirchner, no dudó en contradecir en público al Presidente y a su ministra Frederic.

"Tomo con mucho respeto las declaraciones de Alberto Fernández; no solamente es el presidente, también es un representante de nuestro espacio político. Alberto dice claramente, la ministra expresa lo que él piensa en materia de Seguridad, y está muy bien que así sea. Eso no significa que la ministra exprese lo que pensamos la mayoría de los bonaerenses", fue una de sus frases, en el diálogo radial. "Néstor Kirchner nos enseñó que nadie es dueño la verdad absoluta. Cuanto más profunda sea la discusión, siempre en un marco de respeto, nos acercamos a la verdad", agregó.

Berni fue blanco de críticas luego de expresar su posición favorable al uso de las pistolas Taser. Ex secretario de Seguridad de Cristina Kirchner y de alto perfil, Berni defendió su posición: "No sé si molestó o no molestó. Es un hecho menor ante los hechos de inseguridad extremadamente graves a resolver", afirmó. El propio Alberto Fernández había indicado que sería bueno que el verborrágico funcionario se ocupara de la provincia de Buenos Aires, que tiene muchos problemas para resolver.