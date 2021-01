Coronavirus. Ocho gobernadores ya se aplicaron la vacuna rusa

El Gobierno esperaba que fuera la mayoría de los mandatarios provinciales, pero no todos aceptaron Crédito: @Kicillofok

Lucila Marín Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2021 • 22:18

Si bien el Gobierno estaba ilusionado con la foto de los 24 gobernadores aplicándose la primera dosis de la Sputnik V, no fue posible. Sin embargo, en medio de los cuestionamientos por la falta de información y las dudas respecto a su funcionamiento en los mayores de 60 años, ocho mandatarios provinciales ya se la aplicaron.

Por el contrario, Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, Guido Insfrán, su par en Formosa y Rodolfo Suárez de Mendoza, son algunos de los que confirmaron que no participarán en esta primera etapa.

Tanto Schiaretti como Insfrán, al igual que el presidente, no lo hicieron por ser mayores de 60. El primero expresó que lo hará cuando pueda ya que "su confiabilidad está garantizada". Suárez, quien forma parte de la UCR, declaró que se va a vacunar cuando sea su turno ya que ahora deben hacerlo aquellos que están en la primera línea de riesgo, es decir, el personal sanitario.

A diferencia de ellos, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires twitteó: "Orgulloso de haber puesto el hombro" junto a la foto donde está colocándose la primera dosis de la Sputnik V en el Hospital San Martín de La Plata. Luego, participó de la conferencia de prensa donde brindan el parte diario de la evolución de la pandemia del territorio que preside y defendió la credibilidad de la vacuna: "Yo confió en el Anmat, el que no confía que abra el botiquín y tire todo a la basura. Las contraindicaciones de cualquier medicamento es una lista más larga que esta vacuna," declaró.

Son varios gobernadores del oficialismo los que ya se vacunaron: Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Jorge Capitanich (Chaco) quien enfatizó que "empezar a construir la confianza es uno de los principales mecanismos con los que contamos para vencer la pandemia" a través de su cuenta de Twitter. Por el mismo medio, Oscar Herrera Ahuad, gobernador de Misiones, escribió en mayúsculas: "Confiar en la ciencia", mostrando su respaldo a la vacuna rusa. Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino, se vacunó el 29 de diciembre, día que inició la campaña a nivel nacional.

En el caso de la provincia de Chubut fue el vicegobernador, Ricardo Sastre, quien se aplicó la vacuna ya que el gobernador, Mariano Arcioni, se encuentra de vacaciones. Fabian Puratich, el Ministro de Salud de la provincia, el intendente de Trelew, Adrián Maderna y su par en Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, también la recibieron ese día.

Varios intendentes de la región de la costa también mostraron su apoyo vacunándose: Cristian Cardoza, Intendente del Partido de la Costa, Héctor Olivera (Tordillo), Francisco Echarren (Castelli), Gustavo Walker (Pila) y Gustavo Barrera (Villa Gessell).

Desde Juntos por el cambio, expresaron sus dudas respecto a la falta de información en la reunión quincenal que mantiene la cúpula. Fue Fernán Quirós, Ministro de Salud, quien presentó la primera etapa del plan de vacunación y a diferencia de su par bonaerense, Horacio Rodríguez Larreta, no participó de la vacunación aquel día aunque todavía no reveló si se vacunará o no.

De los tres gobernadores de la UCR, Gustavo Valdés (Corrientes) fue el único en vacunarse. Gerardo Morales (Jujuy) twitteó luego de la reunión con el presidente que todos los gobernadores manifestaron "la voluntad de aplicarnos la vacuna Sputnik V" pero aún no se vacunó. Como ya ha sido mencionado, Rodolfo Suárez (Mendoza), quien completa la lista, no se vacunará. Gustavo Posse, intendente de San Isidro por este partido, se aplicó la vacuna Sputnik V en el Hospital Central y declaró: "Tenemos la confianza de que se trata de una vacuna aprobada."

Conforme a los criterios de Más información