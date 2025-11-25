Barracas Central le ganó a Riestra como visitante y con uno menos: Chiqui Tapia lo festejó en la cancha

Es el sueño del pibe. Ser el presidente de la AFA, a los 58 años, y empujar desde afuera por los colores de una vieja pasión personal. El estadio lleva su nombre, el presidente del club es su hijo y el 10, el otro. Entonces, en un rincón del pequeño Guillermo Laza, con el sol de frente, a ras del césped, en un clásico del ascenso (del ascenso profundo) que se juega en primera, grita Chiqui Tapia el gol con alma y vida. El gol de Nicolás Blandi, de 35 años, que empuja la pelota con el arco desnudo y termina otro guión imposible del zafarrancho en el que se convirtió el fútbol argentino.

Barracas Central, el Guapo, le gana por 1 a 0 a Deportivo Riestra, el Malevo, con un jugador menos (muy bien expulsado Iván Guaraz, que metió un codazo) en la pequeña cancha que este jueves tiene unos 4000 espectadores. Según cuentan, es una multitud. Entre música electrónica en cada pausa, bebidas energizantes para todos, Chiqui Tapia lo grita, arropado por familiares, curiosos y amigos. Su equipo se clasificó a los cuartos de final del torneo Clausura.

Ni se inmuta por el escándalo Rosario Central. El pasillo del revés y los documentos de la AFA supuestamente adulterados. Es un hincha más en un estadio en el que no hay simpatizantes visitantes. En realidad, hay: un grupo de fanáticos disfrazados de periodistas.

Remera blanca enorme y fuera del pantalón, toma nota de aquellos sueños de juventud, mucho antes de ser el responsable de la selección de Lionel Scaloni, el mérito del campeón del mundo y los desacoples permanentes que suele intervenir en nuestro fútbol. No se ve, pero se escucha todo: está sentado en un sector próximo a los simpáticos pupitres de prensa que dan al sol durante todo el espectáculo, separado por una suerte de telón con la marca insignia del equipo de Víctor Stinfale.

La celebración de Nicolás Blandi Fotobaires / Facundo Morales

Apenas llegó a la cancha, la temperatura superaba los 24 grados reales que había a esa altura. Todos corren, cierran puertas y ventanas, como si se tratara del presidente de una nación. Los jóvenes empleados de este club que llamativamente está en primera (al igual que su adversario) corren, de un lado a otro. Tapia tomó la decisión (dicen) de ver el partido a ras de piso, no va al palco que está un piso arriba, en donde se encuentran los dirigentes de Barracas Central.

Disfruta el partido (un primer tiempo espantoso, un segundo capítulo con Riestra mostrando los dientes y un final imposible) con tranquilidad, según se espía. Se levanta en un solo momento: para capturar algunas delicias en una mesa que está detrás, durante el primer entretiempo. Sin aire acondicionado y con el sol derritiendo las ideas, Chiqui disponía de dos ventiladores de pie sobre su espalda. Los únicos que había en la cancha.

El saludo de Tapia Fotobaires / Facundo Morales

No pasó nada, hasta los 37 minutos de la segunda mitad, cuando Nicolás Ramírez, lo mejor de nuestro medio arbitral, tomó nota de la situación. Iván Guaraz, jugador de Barracas Central, fue a disputar la pelota con Jonathan Goitia. El futbolista del equipo visitante midió a su rival, abrió el brazo y le colocó un golpe en el rostro. En el medio de un tumulto, Ramírez sacó la roja de manera inmediata.

Se trata de la segunda expulsión que Barracas recibe en el año. La primera fue a Iván Tapia (hijo de Claudio) ante Boca. El tiempo regular finalizó 0 a 0 por lo que el duelo debió continuar en el tiempo extra.

A los 6 minutos del alargue surgió otra situación a tener en cuenta, que generó una lesión del arquero Ignacio Arce, un poco fuera de sí. Facundo Bruera partió mano a mano, el arquero de Riestra quiso retener la pelota y el atacante le pateó la mano, le robó el balón y convirtió.

El tanto fue anulado de inmediato, Arce protestó a los gritos contra Ramírez. Se quitó el guante de su mano izquierda. Cuando vio que tenía una seria lesión, salió corriendo a buscar a Bruera. El delantero del Guapo fue amonestado, pero el arquero del equipo local continuaba muy enojado, queriendo buscar a quien lo golpeó. Tumulto, amenazas.

Al final, Arce debió ser reemplazado por Nahuel Manganelli y mientras se retiraba al vestuario no lo podían frenar. Más tarde, se supo el primer diagnóstico del arquero: luxofractura en un dedo de su mano izquierda. Un dolor inmenso. Y la tensión seguía, mientras el fútbol (el buen fútbol) no había sido invitado a este duelo tanguero, que por primera vez se jugó en 1947 en la primera D y que llegó a disputarse en 13 estadios distintos.

Hasta que Tomás Porra, un pibe de 21 años, zurdo y encarador, creó la jugada de su vida. Y Nicolás Blandi, el delantero inoxidable, definió la serie. “Fue un partido muy complicado. Es un premio al esfuerzo por lo que hacemos todos los días. Al margen de un montón de especulaciones que se hacen, ganamos bien el partido con justicia y adentro de la cancha”, contó el delantero, uno de los dos cambios que dispuso Rubén Insua.

Mientras celebraba Barracas Central, Tapia llamó a Nahuel Barrios. “Vení, Perrito, vení. Dame la camiseta, que se la tengo que dar a un amigo”, le dijo. El jugador vino rápidamente, le entregó el trofeo al presidente, quien se lo dio a un fanático disfrazado de analista. Sonriente como cuando toma mates con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, se perdió cuando caía la tarde. Barracas Central está en la Sudamericana y sigue en carrera en el Clausura. Todo lo demás puede esperar.