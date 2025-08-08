Sturzenegger dijo que los que votaron contra el Gobierno fomentan la corrupción y cargó contra Carrió

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguró este viernes que aquellos diputados que votaron contra el Gobierno en la sesión del miércoles fomentan la corrupción cuando se oponen a la eliminación de estructuras públicas, sobre todo de Vialidad. En eso, cargó contra la Coalición Cívica (CC), el partido que comanda Elisa Carrió, una exsocia suya en el extinto Juntos por el Cambio, porque sus legisladores accionaron en tándem con el kirchnerismo.

Además, Sturzenegger buscó poner paños fríos a la cadena de reveses que articuló Diputados contra la Casa Rosada y dijo que no afectaron la economía y que eso es una muestra de que funciona la división de poderes. “Nunca hemos tenido tanta república”, aseguró, cuando la oposición cuestiona la institucionalidad del Presidente, que en reiteradas oportunidades denostó al Congreso.

Entre la media docena de decretos que rechazaron en la Cámara baja (y que deberán contar con la negativa del Senado para quedar sin efecto), Sturzenegger ahondó sobre el caso Vialidad.

“Vialidad es el foco central de la corrupción del kirchnerismo, de hace muchísimos años en la Argentina. De una red vial de 840.000 kilómetros, mantiene 20.000, con 1500 cargos jerárquicos, 1500 delegados gremiales, de un total de 5000 personas. Todos son caciques, no labura ninguno. ¿El Congreso verdaderamente quiere preservar eso? ¿Quiere votar para ese agujero negro donde se va la plata que tienen que estar invertida en las rutas? ¿Quiere defender a esa casta?“, se preguntó Sturzenegger y siguió: ”Bueno, sí, porque son la casta y ese es el foco de la corrupción. Entonces, el kirchnerismo está desesperado por mantener eso, de hecho ellos lo construyeron. El Presidente lo quiere cambiar porque quiere eliminar el foco de la corrupción. El problema central que tenía Vialidad es que se controlaba a sí mismo, por eso pudieron robarse la plata de las rutas durante tantos años".

Bajo la premisa de que Milei intenta “desarmar una estructura montada para robar” y de que el Congreso vota para “mantener esa estructura corrupta que se lleva el dinero de las rutas”, fue ahí que el ministro cargó contra el partido de Carrió. “Ayer hablaba con gente que respeto, quiero, la CC. Les digo: ‘A ustedes qué se les pasó por la cabeza? Votaron con los K’. Es inentendible, incomprensible, no sé si es un Síndrome de Estocolmo, están confundidos, tratando de llamar la atención, en campaña tratando de pegarle a la línea de flotación del Gobierno“, comentó.

En tanto, planteó: “Saben que si los argentinos apoyan a este gobierno que está desarmando estas estructuras de corrupción, se les acaba el curro. Del kirchnerismo lo puedo entender, de este otro grupo que siempre pelearon en contra de la corrupción, [no]. ¡Acá terminan votando! ¡Wow! Una cosa bastante sorprendente".

Asimismo, Sturzenegger dijo que la idea de la gestión de Milei es que las auditorías en Vialidad pasen a una agencia independiente, la planificación a la cartera de Transporte y el mantenimiento de las rutas a un área dedicada a eso. “Pero con la idea de ir tercerizándolo”, aclaró.