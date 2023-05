Suba de precios: Larreta, duro contra el Presidente por hablar de “inflación psicológica”

escuchar

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó hoy contra los dichos del presidente Alberto Fernández, quien esta mañana, en una entrevista radial, insistió en que la inflación es un tema psicológico del pequeño comerciante. “Es una es una falta de respeto a los argentinos”, dijo el precandidato a la presidencia por Juntos por el Cambio.

“Que haya hablado de ´inflación psicológica´ es una falta de respeto a los argentinos que no pudieron pagar el alquiler, que no pudieron pagar la cuota de la prepaga o del seguro de salud, o la escuela y cambiaron a los chicos de colegio. Esa es la realidad de los argentinos. Estoy anodadado, absorto de que el Presidente haya dicho tamaña barbaridad, es una falta de respeto”, dijo Larreta en el marco de una conferencia de prensa en la que anunció la aprobación en la Legislatura de un paquete de proyectos de “alivio impositivo”.

Esta mañana, Alberto Fernández, entrevistado por Radio 10, habló sobre la inflación, cuyo índice de abril se anunciará hoy, y dijo que es algo de lo que habla mucho con el ministro de Economía Sergio Massa.

“Anoche hablaba con Sergio [Massa] y le decía: ‘Tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto, porque hay muchas causas que están generando esto. Una es la especulación, el ‘por las dudas’. Esa inflación psicológica no está en el consumidor, sino en el pequeño comerciante”, aseguró Fernández.

Sobre el fallo de la Corte y los ataques del oficialismo provincial

Larreta fue también consultado sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular las elecciones a gobernador en Tucumán y Jujuy para defender lo que dice la Constitución Nacional sobre la alternancia de mandatos. Es que Juan Manzur, quien declinó ayer su candidatura, se presentaba como candidato a vicegobernador de Tucumán e iría por su quinto mandato consecutivo y Uñac, como candidato a la gobernación, por el cuarto).

“Manzur hizo lo que siempre tendría que haber hecho que es no presentarse porque no puede ni podía. Es inconstitucional lo de Manzur y lo de Uñac. Eso está fuera de discusión”, opinó Larreta apoyando el fallo.

Por otra parte se refirió a las reacciones del oficialismo ante el fallo y al comunicado que dio Alberto Fernández a raíz del mismo.

“Es un ataque violento del Presidente y de todo el oficialismo a la Corte. A mí me da vergüenza que el Presidente en cadena nacional ataque a la Corte de manera violenta. Otra cosa es tener una opinión diferente de un fallo y Otra, es el ataque sistemático. Ya lo vimos con el fallo de la Ciudad de Buenos Aires que no se acata. A mí me da vergüenza”, expresó Larreta.

En cuanto a la manifestación que se prepara desde el oficialismo contra el fallo de la Corte, dijo: “En vez de arreglar manifestación que laburen para resolver los problemas de la gente. Hoy habrá un índice de inflación cercano al 8%. Eso es un drama. Que trabajen en mejorar la seguridad de los argentinos, su economía, su vivienda. Ese debe ser el foco del Gobierno, no pelearse políticamente”.

En tanto, el ministro porteño Jorge Macri, respondió a las críticas a la Ciudad de Buenos Aires por parte de los dirigentes provinciales oficialistas. “Les recuerdo a los gobernadores que agreden a la Ciudad, que los productos que generan se consumen en la ciudad porque es el mercado de alimentos más grande que tiene el país con casi 15 millones de raciones. Desde el vino, el aceite de oliva, aceitunas, y más, todos esos productos regionales los consumimos acá. Y ese es el país que queremos, que haya comercio, crecimiento y estabilidad”, dijo el funcionario.

Luego, Jorge Macri hizo referencia a la posibilidad de que se desdoblen las elecciones en la región bonaerense, como dijo ayer su gobernador, Axel Kicillof.

“En la provincia de Buenos Aires la gente sabe votar, por más trampas que quieran hacer, cambios de reglas, desdoblar o no desdoblar las elecciones, hay una voluntad de cambio en la Argentina y viene desde la gente y nosotros hacemos el esfuerzo de expresarla con anuncios concretos que van al corazón de la gente, como el acceso a una primera vivienda. Nosotros damos soluciones concretas y eso es lo que nos distingue del Frente de Todos que lo único que hace es negar los problemas”, aseguró.

Hoy el jefe de Gobierno porteño presentó las leyes de alivio económico aprobadas por la Ciudad, entre las que se destacan incentivos impositivos para alquilar propiedades, la devolución del impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito y la modificación a la Ley Tarifaria para que 80 trámites pasen a ser gratuitos.

Además de detallar cada una, Larreta dijo que se votaron gracias a trabajo de legisladores de la oposición y del oficialismo porteño. “Así hay que trabajar juntos, en solucionar los problemas de la gente”, aseguró.

LA NACION