Subió la imagen negativa de Javier Milei luego del escándalo $LIBRA, según reveló una encuesta

Uno de los primeros sondeos de opinión pública que se conoció tras el escándalo por la criptomoneda $LIBRA -que involucra a Javier Milei y a su núcleo más cercano- arrojó que hubo un fuerte impacto en la imagen negativa del Presidente, por más de diez puntos , pese a que todavía conserva un diferencial positivo más alto que el resto de los dirigentes de la oposición. Asimismo, los encuestados en su mayoría dijeron estar “muy informados” acerca del caso, que sacudió a la Casa Rosada e hizo atravesar los peores días a la gestión libertaria desde que los Milei llegaron al poder, en diciembre de 2023.

El informe, al que accedió LA NACION y fue difundido este miércoles por Giacobbe, que suele ser parámetro de análisis para el Gobierno, analizó 1500 casos entre el 17 y el 18 de febrero, con preguntas enviadas a dispositivos móviles y con un margen de error de 2,5%.

Según los datos recabados, a esta altura Milei tiene una imagen positiva de 49,6% y una negativa de 46,6%, mientras que la regular se ubica en 2,9%, lo que marca el alto nivel de polarización en la población argentina.

El dato relevante de este sondeo es el movimiento de la percepción presidencial desde enero a febrero, el mes donde se desató la polémica cuando el Presidente promocionó $LIBRA, esta criptomoneda que elevó sus activos tras el mensaje del mandatario pero luego cayó y sus inversiones quedaron en pocas manos que habrían tenido información privilegiada. A eso se sumó lo que pasó en el momento en que Milei salió a dar explicaciones en una entrevista con el periodista de TN Jonatan Viale y su asesor estrella, Santiago Caputo, irrumpió en plena grabación para cortar una parte y no ocasionar “quilombos judiciales”, que no salió en la emisión televisiva pero sí en la versión web, posteriormente dada de baja.

En la curva comparativa se ve cómo hay un ascenso marcado de la imagen negativa de Milei (línea roja) y un descenso casi del mismo tamaño de la regular (en amarillo). Debido a eso se puede deducir que quienes dudaban pasaron a tener una mala receptividad del Presidente. Mientras tanto, la impresión positiva apenas se movió, por lo que -en principio- este derrotero que atravesó Milei todavía no impactó en su núcleo más fiel de votantes.

Si se compara esto con los números de enero de la misma consultora, la imagen positiva del Presidente pasó de 50,1% a 49,6% (-0,5%); la negativa, de 36,2% a 46,6% (+10,4%) ; y la regular de 12,5% a 2,9% (-9,6%). La mayoría de los que tenían una imagen regular cambiaron su percepción a mala.

La evolución de la imagen de Javier Milei según Giacobbe

De momento, entonces, Milei quedó con 49,6% de positividad y todavía se posiciona -siempre según Giacobbe- a 19 puntos de su mayor competidor, Axel Kicillof. El gobernador bonaerense tiene 30,4% de aceptación pero 59,7% de rechazo, mientras que 7,5% de la gente piensa que su desempeño es regular. En Unión por la Patria (UP), Cristina Kirchner queda con 24,5% de imagen positiva, con 13,1% de regular y 60,7% de negativa. En el medio de Kicillof y la expresidenta se ubica el jefe de Pro, Mauricio Macri, que acumula 26,8% de positiva, 46,6% de negativa y 23% que considera que su imagen es regular, adonde podría ir a buscar adhesiones.

Cuánto saben del caso cripto

En base al análisis de Giacobbe, 72,4% de las personas dijeron estar “muy informadas” del caso de la criptomoneda $LIBRA y de la promoción que hizo sobre el tema Milei. Mientras, 24,6% aseguró tener “algo de información”; 2,1% no saber “nada del asunto”; y 0,8% no contestó.

De los encuestados, 47,4% consideraron la causa como “muy importante”; 18,9% como “algo importante”; y 32,9% como “nada importante”. Gana el interés sobre el tema, con un diferencial positivo de +33,4% si se suman los porcentajes de quienes se mostraron proclives a conocer al menos algo sobre esta cuestión que domina la agenda pública.

Otro número que podría preocupar a la Casa Rosada sale de esta pregunta: “Respecto del involucramiento de Javier Milei en el caso $LIBRA, ¿qué opinás?” . Es que 45,3% de quienes respondieron consideraron que “Milei tiene la culpa porque sabía que se trataba de una estafa”, muy en sintonía con el nivel de imagen negativa del Presidente; mientras que 21,6% entendió que “Milei fue engañado pero que su comportamiento fue irresponsable”. Por el contrario, solo 31,5% manifestó que “Milei fue engañado y no tiene responsabilidad en el asunto”, que se correspondería con el núcleo duro de soporte del mandatario.

Las respuestas sobre la cripto $LIBRA Giacobbe

No obstante, ganó el rechazo al pedido de juicio político promovido por el bloque de Diputados de UP contra Milei. 51,6% consideró que el Presidente no merece ingresar en esta instancia y 40,3%, que sí. 7,3% admitió no tener una opinión formada.

En base a esto, y con miras a las legislativas de este año, aún 51,3% de los argentinos quieren que los candidatos del Presidente ganen la elección . 45,2%, en cambio, pretenden que pierda.

Sin embargo, el propio Giacobbe puntualizó en otro de los datos que recabó: “55% cree que Milei es irresponsable en el uso de su palabra. Diez puntos más que los opositores que no lo votaron. 38% cree que puede decir lo que quiera. Doce puntos menos que su imagen positiva. Ojo con esto”.

El análisis de Giacobbe sobre uno de los datos de la encuesta

Con quienes no hubo sensibilidad de parte de los encuestados, y en una tendencia muy marcada, fue con aquellos que invirtieron plata en $LIBRA y la perdieron. 70,9% entendió que deberían asumir su riesgo y no quejarse, 21% alegó no tener una opinión formada y solo 7,8% sostuvo que el Estado debería indemnizarlos.

En tanto, 47,2% de las personas dijeron saber “perfectamente” la diferencia entre una criptomoneda, una memecoin y una shitcoin; y 50,5% no conocerla.

LA NACION

Temas Javier Milei