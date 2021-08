Sugestivo silencio de los gremios ante el escándalo de la docente que increpa a un alumno por cuestionar al kirchnerismo

El video viral de una profesora que increpa a un alumno por cuestionar al kirchnerismo no motivó declaraciones por parte de los gremios docentes afines al oficialismo. Al ser consultados por LA NACION, tanto el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Unión Docentes Argentinos (UDA), decidieron mantener un sugestivo silencio ante lo ocurrido.

De esta manera, los dirigentes gremiales Roberto Baradel, Eduardo López y Sergio Romero evitaron dar su opinión sobre un nuevo episodio que generó incomodidad en el Gobierno.

Baradel y López integran la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y son miembros de la CTA, mientras que Romero es el secretario de Políticas Educativas de la CGT y participante asiduo de las negociaciones salariales con el Gobierno.

El hecho, que generó un fuerte repudio de toda la oposición al Gobierno, fue legitimado este viernes por el propio Alberto Fernández. “Que haya tenido ese debate es formidable, abre la cabeza”, celebró el Presidente en una entrevista con Radio 10. A diferencia del ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien rechazó en duros términos el episodio, Fernández lo ponderó al compararlo con su propio rol como docente en la Universidad de Buenos Aires: “Yo soy profesor hace 37 años y siempre he dicho que lo más importante que un profesor tiene que hacer es sembrarles dudas a los alumnos”.

Video viral de una docente que increpa a un alumno por cuestionar al kirchnerismo Captura de video

Durante la nota, el mandatario no hizo mención al hecho de que la docente llamada Laura Radetich, de la Escuela Técnica N°2 de Ciudad Evita, se dirige al estudiante a los gritos, utilizando insultos e interrumpiéndolo cuando intenta manifestar una mirada en disidencia con la suya. Radetich, quien fuera suspendida de sus funciones, se desempeñaba como profesora en la Escuela Técnica N° 2 María Eva Duarte de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Además, enseña en formación superior a futuros docentes.

En su cuenta de Twitter las publicaciones de la docente suelen apuntar hacia la oposición, pero lo curioso es que Alberto Fernández también fue blanco de sus enojos. “Sí, pero antes que vuelva M (Mauricio Macri) prefiero a AF (Alberto Fernández). Es boludo pero no nos mata”, le respondió a un usuario que había preguntado si solo votaron al actual Presidente “porque lo dijo la jefa”.

En medio del escándalo, la docente rompió hoy el silencio en el programa que conduce el periodista Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos, donde se refirió a lo ocurrido. Aunque la profesora no quiso salir al aire, la producción del ciclo consiguió las declaraciones a través del intercambio de varios mensajes, en los que Radetich justificó: “Me filmó un alumno macrista. Me pinchó y me hizo hablar de Macri” .

