3 de julio de 2020

"Yo no tomaba partes de inteligencia, yo tomaba la información", declaró la excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo ante la Justicia en la causa por presunto espionaje ilegal que se tramita en los tribunales de Lomas de Zamora, ahora a cargo del juez Juan Pablo Augé.

Según el documento judicial al que accedió LA NACION, la imputada dijo que no tenía relación con Mauricio Macri , y que no le entregó informes de inteligencia al exsecretario presidencial Darío Nieto, pero admitió que tenía vínculos con los exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Leandro Araque y Jorge "el Turco" Sáez.

Martinengo negó tener relación con Mauricio Macri

Martinengo declaró anoche durante cinco horas ante el juez Federico Villena y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide . Horas después, con un fallo que se conoció esta mañana, la Cámara Federal de La Plata apartó a Villena del caso. Al igual que el resto de los imputados en esta causa, Martinengo sigue detenida, con un pedido de prisión domiciliaria pendiente de resolución.

Los exespías Sáez y Araque habían declarado ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia que Martinengo era quien recibía en la Casa Rosada los informes de inteligencia que ellos elaboraban sobre dirigentes políticos. Apenas trascendió el nombre de Martinengo, desde las filas de Pro negaron que Macri la conociera.

Martínengo también declaró que Macri "siempre estaba al tanto de lo que pasaba en Documentación", y que ella "siempre le pasaba los informes a [Hernán] Bielus o a Darío Nieto que era su secretario".

Cuando el juez y la fiscal le preguntaron si le llevaba informes a Nieto, Martinengo respondió con una aparentemente contradicción: "No, nada. Darío Nieto no me daba bolilla. Era un grupo cerrado, al que le llevaba la documentación siempre con un remito, inclusive los regalos pasaban por allí".

Y agregó: "Me enteraba millones de cosas y los escuchaba a todos" y que les decía [a Araque y Sáez] "lo paso", pero que en realidad "no lo pasaba".

"No lo pasaba porque no era mi tarea pero también yo pensaba que todo lo que hacían era legal. Ahora si ellos investigaban bien o mal es un problema de ellos. Yo no recuerdo de haber pasado nada. Le pude dar algún comentario a [Darío] Nieto por WhatsApp pero no tengo presente haberle pasado nada", declaró.

La casa de Darío Nieto fue allanada por orden de Villena la semana pasada, bajo la hipótesis de que era él quien recibía de Martinengo la información de inteligencia que le entregaban los agentes de la AFI. En un breve escrito presentado la semana pasada Nieto se desligó de las acusaciones en su contra y dijo que eran "falsas".

Martinengo reconoció que Sáez y Araque eran sus amigos, y dijo que "no sabía que eran espías". Declaró que nunca habló con ellos de inteligencia y que ellos le "acercaban gente" porque ella quería ser diputada. ¿A quién le acercaron? Al líder de la barra brava de Boca, Rafael Di Zeo, por que "tenía mucha gente en La Matanza".

La excoordinadora declaró que Araque y Sáez "caminaban la calle" y que pensó que esa era una tarea de su función. Expresó que le pasaban una información de ese tipo y que ellos le decían cosas pero ella "para arriba no lo pasaba", sino que el sueldo se lo pagaba el Presidente, y que ella "no se quemaba". Y agregó que ella a Macri no le decía nada porque suponía que él tenía información por otro lado.