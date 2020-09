Juntos por el Cambio presentó un amparo en la justicia en lo contencioso administrativo para que se declare nulo el nuevo protocolo de sesiones remotas que aprobó el kirchnerismo en Diputados

En el bloque de diputados de Juntos por el Cambio predomina la desconfianza. Si bien asistirá mañana a la nueva reunión de jefes de bloque convocada por Sergio Massa con el fin de destrabar el conflicto institucional desatado en el cuerpo, el principal espacio opositor presentó este mediodía una acción de amparo ante la Justicia para que se declare "la nulidad absoluta e insanable" de la prórroga del protocolo de funcionamiento parlamentario remoto y de la sesión especial celebrada el martes pasado.

El escrito, que fue presentado ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo, lleva las firmas de los jefes de bloque Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); y de los diputados Pablo Tonelli (Pro), Gustavo Menna (UCR) y Mariana Stilman (Coalición Cívica). Los legisladores contaron con el patrocinio letrado de los abogados constitucionalistas Antonio María Hernández y Juan Sola, quienes se abocaron durante el fin de semana a la redacción del amparo.

Los legisladores denunciaron que el oficialismo de la Cámara de Diputados, al prorrogar el protocolo de funcionamiento remoto del cuerpo sin el consentimiento de Juntos por el Cambio, vulneró sus derechos como diputados nacionales "en uno de los episodios de mayor gravedad institucional que registra nuestra historia y que ha herido la democracia argentina". En este sentido, advirtieron que, con su accionar, el bloque del Frente de Todos y su presidente, Massa, incurrieron "en abierta violación de los artículos 1, 22, 31, 33, 36, 37, 44, 45, 63, 64, 66 y 75 y concordantes de la Constitución Nacional y los artículos 14, 15, 19, 22 y 36 bis del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación".

"El Reglamento de la Cámara de Diputados solo contempla la deliberación presencial en el recinto ubicado en el Congreso de la Nación Argentina. Sin embargo, los 90 diputados de Juntos por el Cambio que nos hicimos presentes en el recinto para sesionar fuimos tenidos como ausentes por el Presidente de la Cámara, llevándose adelante la sesión en forma absolutamente irregular y en violación de las disposiciones del Reglamento que nos rige. Es que se aplicó el Protocolo que había sido inconstitucionalmente prorrogado y se consideró presentes a quienes se encontraban conectados a través de un sistema remoto que ya no estaba vigente", denunciaron los legisladores en su escrito.

Los diputados sostienen que este conflicto puede ser dirimido por la Justicia atento a la jurisprudencia vigente que, sostienen, "admite la revisión judicial del trámite de sanción de las leyes y, en particular, en lo que hace al cumplimiento del Reglamento dictado por la Cámara de Diputados de la Nación a tal efecto".

"En varias ocasiones la Corte Suprema hizo excepción al principio según el cual las cuestiones atinentes al proceso legislativo o a funciones privativas del Congreso constituyen una materia en principio ajena a la facultad jurisdiccional de los tribunales de justicia. En particular, la Corte Suprema ha considerado plenamente justiciables una gama de casos que, al igual que el sub lite, no pretenden reemplazar la competencia de la rama legislativa, ni mucho menos las atribuciones de fondo que la Constitución le asigna, sino que se limitan a asegurar el cumplimiento de los Reglamentos que las cámaras legislativas se han dado a sí mismas en cumplimiento del artículo 66 de la Constitución Nacional", indica el escrito.

Sergio Massa informó esta mañana que convocaba a la oposición a una reunión, mañana a las 19, para destrabar el funcionamiento de la Cámara de Diputados

"En este caso, la situación planteada afecta la libre expresión de la voluntad de los legisladores y legisladoras integrantes del Poder Legislativo, por el avasallamiento a través de las vías de hecho de su labor parlamentaria, efectuada por la Presidencia de la Cámara, en desviación de facultades que la Constitución le asigna", reza el escrito.

Analizan cómo seguir

Los jefes de bloque de Juntos por el Cambio mantendrán una reunión virtual esta tarde para definir los pasos a seguir tras la convocatoria de Massa a una nueva reunión de Labor Parlamentaria. Prevalece la decisión de acudir a la convocatoria -de la que se enteraron por los medios esta mañana-, pero cunde la desconfianza ya que, según hizo trascender Massa en su comunicado, la intención del oficialismo ya no es discutir una prórroga del protocolo por 30 días, sino para los próximos 60 días.

En efecto, según el comunicado de convocatoria, el objetivo del Frente de Todos es continuar con la modalidad de funcionamiento telemático en comisiones y en sesiones con agenda definida, añadieron las fuentes legislativas. "El plan es avanzar en la posibilidad de sesiones presenciales de funcionamiento mixto en temas que lo ameriten y a solicitud de un interbloque", se explicitó.

"Difícilmente aceptemos discutir una prórroga por 60 días: en ese lapso se discutirán los temas más conflictivos, reforma judicial y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Nosotros vamos a insistir con que estos temas deben ser de debate presencial", indican voceros opositores.