Qué dijo Martín Menem sobre Florencia Carignano

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó de forma pública la conducta de la legisladora Florencia Carignano durante el debate por la reforma laboral en el Congreso. La diputada de la oposición desconectó los micrófonos de la consola técnica para frenar la discusión del proyecto oficialista y Menem calificó la maniobra como un acto vandálico.

Las críticas de Martín Menem sobre el comportamiento de Florencia Carignano

El titular de la Cámara baja utilizó términos duros para referirse a la conducta de la representante de Unión por la Patria y sostuvo que el accionar de la legisladora representa un retroceso en el respeto a las instituciones. En diálogo con Radio La Red, el dirigente expresó: “Entiendo que las sesiones se calientan. Me parece un acto vandálico. Me parece nefasto que Carignano reivindique su actitud, ella tiene que entender las reglas democráticas. Debería haber pedido disculpas. El partido por el que fue electa perdió. Se votó una ley que no le gusta y se la tiene que comer, se la tiene que bancar”.

El momento en que la diputada Carignano desenchufa micrófonos para interrumpir la sesión

El presidente de la Cámara apoya la iniciativa para remover a la legisladora de su cargo tras el incidente, ya que considera que las conductas de este tipo exigen sanciones ejemplares dentro del Poder Legislativo. “Creo que Carignano debe ser expulsada pero los números no están. Ese tipo de conductas deben ser sancionadas. Es un acto vandálico que podría tener la consecuencia de poder suspender la sesión”, sostuvo el dirigente libertario.

En la misma linea, mencionó el estado actual de las normas internas del Congreso y señaló que el reglamento requiere una actualización profunda para evitar estos episodios: “Entiendo que la temperatura sube, los temas en disputa son caliente. Tenés un espacio que gobernó mucho tiempo y fracasó, y un espacio nuevo que genera resultados. Se genera un clima denso en el Congreso. Yo condeno cualquier actitud que esté por fuera del reglamento. Pero para condenar esas cosas tenemos que modificar el reglamento, está desactualizado. Pero no tengo facultades para eso, tiene que ir a comisión con un proyecto de resolución. Dos tercios no tiene nadie. Vamos a intentar ir purificando de a poco el sistema. De fondo, las conductas no dejan de ser un problema moral”.

La falta de una mayoría de dos tercios impide el avance inmediato de la expulsión. Menem reconoció que ningún bloque político posee esa fuerza numérica en la actualidad.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados Manuel Cortina

Los detalles del incidente técnico y la respuesta de la diputada

El escándalo se desató en la previa del tratamiento de la reforma laboral, cuando los diputados de la oposición denunciaron que el bloque oficialista buscó un debate con pocos oradores. Varios legisladores se acercaron al estrado de la presidencia para manifestar su descontento y en ese entonces, Carignano desconectó los cables de audio de una consola. La diputada libertaria Lilia Lemoine grabó la situación con su dispositivo móvil. En el registro audiovisual se escucha la advertencia de Lemoine: “¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Quedaste grabada”.

El momento en que la diputada Florencia Carignano desenchufa micrófonos para interrumpir la sesión

Carignano mantuvo su postura firme ante las críticas del oficialismo y reivindicó su decisión de interrumpir el funcionamiento de los micrófonos. La diputada declaró: “Lo volvería a hacer para que no se trate esa ley de mierda”. También utilizó términos despectivos contra los integrantes de la bancada oficialista al llamarlos “descerebrados”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.