La tensión entre el oficialismo y Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados amenaza con estallar. Mientras los diputados del principal bloque opositor emprenden viaje a la Capital para sesionar mañana de manera presencial, la Asociación del Personal Legislativo (APL), el gremio que nuclea a los empleados del Congreso, advirtió que los trabajadores no irán a trabajar si en el recinto se congregan más legisladores que lo que establece el protocolo sanitario.

"Nosotros queremos proteger a los empleados legislativos. Que se respete el protocolo, que establece que al recinto solo pueden ingresar cuarenta diputados para mantener la distancia social, y el resto conectado de manera remota", advirtió a LA NACION Norberto Di Próspero, titular de APL.

"Que ingresen 116 diputados (que son los que integran el bloque de Juntos por el Cambio) es una locura, una irresponsabilidad. En pleno pico de la pandemia, con 10.000 infectados por día, con focos en varias provincias. Puede ocurrir que algunos legisladores vengan con el virus al recinto, por eso exigimos que se respete el protocolo", agregó el gremialista.

Si entran más diputados de lo que corresponde al recinto, nosotros les vamos a decir a los trabajadores que se vayan Norberto Di Próspero

Desde Juntos por el Cambio la reacción fue inmediata. "Vamos a denunciar un golpe al Congreso perpetrado por Massa y por Di Próspero", enfatizaron a LA NACION desde la cúpula del interbloque.

Los diputados están viajando desde sus provincias a la Capital para participar de manera presencial de la sesión convocada para mañana por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa. Advirtieron que el debate no puede ser virtual por cuanto el protocolo que habilita el funcionamiento remoto del cuerpo está vencido desde el 7 de agosto pasado.

La relación con Massa está virtualmente rota. El oficialismo quiere prorrogar el protocolo por otros 30 días, pero Juntos por el Cambio propuso que esa renovación sea sesión por sesión y solo para abordar proyectos consensuados. Se opone a que esta dinámica sea utilizada para discutir temas complejos, como la reforma judicial. El oficialismo descartó totalmente esta posibilidad. Ante esta situación, los diputados de Juntos por el Cambio decidieron, el fin de semana pasado, viajar a la Capital.

"No nos van a parar", insistieron los opositores. La mesa nacional de Juntos por el Cambio emitirá un comunicado de apoyo a la bancada de diputados. Mauricio Macri, desde Europa, ya dio su aval.

En declaraciones televisivas, Massa confesó que algunos legisladores de Juntos por el Cambio lo llamaron para avisarle que no viajarían a la Capital. "La última vez me pidieron que intercediera ante los gobernadores para que cuando volvieran no tuvieran que hacer cuarentena", dijo.

"Vamos a presentar un recurso de amparo colectivo", respondieron desde Juntos por el Cambio.

La tensión está lejos de aminorar: la discusión sobre la continuidad de las sesiones en la Cámara baja se dará mañana, en la reunión de Labor Parlamentaria convocada por Massa a las 11. Dos horas más tarde está convocada la sesión, propuesta por el Frente de Todos y distintos bloques de la oposición, excepto Juntos por el Cambio y los diputados de izquierda. El oficialismo planea tratar un proyecto de ley que establece una serie de medidas de asistencia a la actividad turística -que recibió media sanción en el Senado- y una iniciativa del Poder Ejecutivo que propone agravar las multas por la pesca ilegal en el Mar Argentino.

"Remoto o presencial, que sesionen como quieran, pero que les den a los actores, a los mozos y operadores turísticos la ley porque esa gente no puede esperar y el Estado tiene que estar ahí invirtiendo", lanzó Massa.