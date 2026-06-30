The Wall Street Journal publicó una nota que analiza el caso Adorni y advierte que Trump podría quitarle apoyo a Milei

The Wall Street Journal publicó un artículo este lunes en el que pone la lupa sobre la investigación que pesa sobre el exjefe de Gabinete Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito. Junto con el análisis de la pesquisa, que llevan adelante Gerardo Pollicita y Ariel Lijo, el prestigioso diario norteamericano advierte además sobre la posibilidad de que Donald Trump le quite apoyo al gobierno de Javier Milei producto de las acusaciones de corrupción contra el exfuncionario.

La nota, que lleva las firmas de Samantha Pearson y Silvina Frydlewsky, comienza al recordar una de las promesas que Milei hizo antes de su desembarco en Casa Rosada: “Dijo que iba desmantelar la ‘casta’ política, a la que culpaba de décadas de corrupción y declive económico, y prometió un gobierno honesto”.

Para el reconocido periódico de negocios, la dimisión de Adorni tras “meses de escándalos” incrementó las dudas respecto de si la administración Milei “es realmente diferente”.

Y agregaron: “La renuncia, la de mayor repercusión desde que el líder libertario asumió el cargo a finales de 2023, se produce en un momento crucial para Milei, que hace un llamamiento a los argentinos para que soporten las dificultades económicas en apoyo de su plan de austeridad”.

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni (Foto: Instagram @madorni)

Citando a “analistas políticos” como fuente, The Wall Street Journal sostiene que la salida de Adorni también podría tener consecuencias en la relación entre Buenos Aires y Washington. Si bien señala que Trump no suele tomar distancia de aliados que enfrentan denuncias por corrupción, advierte que ese respaldo podría modificarse si la situación política del Gobierno se deteriora. “Si hay indicios de que el gobierno no puede avanzar o de que Milei realmente corre peligro, entonces eso podría cambiar la forma de pensar de la administración Trump”, sostuvo Oliver Stuenkel, investigador principal de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.

En ese contexto, el artículo repasa la investigación por enriquecimiento ilícito que enfrenta Adorni desde marzo de este año. La causa se inició tras las revelaciones sobre un viaje de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, a Nueva York en el avión presidencial y luego se amplió con la difusión de imágenes que mostraban al entonces jefe de Gabinete y a su familia abordando un jet privado rumbo a Punta del Este para vacacionar.

Los investigadores también analizan dos operaciones inmobiliarias, alrededor de US$500.000 que no habían sido declarados previamente y la remodelación de una casa en el country Indo Cuá por US$245.000 dólares.

El presidente Javier Milei Hernan Zenteno - La Nacion

Frente a esas sospechas, como menciona el período, Adorni sostuvo que buena parte de su patrimonio proviene de ahorros personales, dinero en efectivo que encontró en el departamento de su padre fallecido y las ganancias obtenidas por una inversión temprana en bitcoin antes de ingresar a la política.

Esa explicación, de acuerdo con el análisis del diario, despertó escepticismo incluso entre integrantes de la comunidad cripto argentina. Además, recuerda que este mes el exfuncionario reconoció haber mantenido ocultos al fisco unos US$500.000 al sostener que en la Argentina era habitual ahorrar “fuera de los registros”.

Más adelante, el artículo contextualiza el caso al señalar que la corrupción ha sido durante años uno de los principales problemas de la política argentina y menciona que el país ocupó el puesto 104 sobre 182 en el último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ANNA MONEYMAKER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No obstante, tal y como puntualizó al inicio de la nota, sostiene que el impacto político del caso Adorni resulta mayor porque Milei llegó al poder con la promesa de terminar con esas prácticas. En ese sentido, cita al diputado Maximiliano Ferraro (CC ARI), quien afirmó: “Adorni intentó convencernos de que la mayoría de los argentinos guardan dinero en efectivo sin declarar, cuando en realidad la mayoría apenas llega a fin de mes”.

Una vez más, sobre la renuncia de Adorni, el diario señala que durante meses Milei se negó a desplazarlo al considerar que hacerlo antes de una resolución judicial implicaría convalidar una persecución política. En ese marco, recuerda las declaraciones que el Presidente formuló el domingo. “Sigo creyendo que Adorni es inocente. Es una persona honesta”, afirmó Milei, tras anunciar la designación de Santilli como su reemplazo.

Finalmente, el periódico menciona otras investigaciones judiciales que alcanzan al entorno presidencial. Entre ellas, el caso Libra, en el que la fiscalía analiza si el episodio formó parte de una presunta maniobra de fraude y considera a Milei una persona de interés. La publicación también hace referencia a la investigación que involucra a Karina Milei por un presunto esquema de sobornos relacionado con compras de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Javier y Karina Milei durante la presentación del informe de gestión de Manuel Adorni Santiago Oróz

Por último, menciona el caso de José Luis Espert, quien desistió de competir como candidato oficialista al Congreso luego de conocerse que había recibido una transferencia de US$200.000 del empresario Fred Machado, que posteriormente se declaró culpable en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude.