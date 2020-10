Tomas de tierras: "El Gobierno debe decir de qué lado está", dijo Patricia Bullrich Fuente: LA NACION

La titular de Pro, Patricia Bullrich, le pidió hoy al presidente Alberto Fernández un pronunciamiento claro sobre la toma ilegal de tierras, un fenómeno que en los últimos meses se multiplicó en la mayor parte del país. Según la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, la coalición opositora Juntos por el Cambio estaría dispuesta a "colaborar" con el Gobierno para tranquilizar la economía si el Presidente diera "señales claras" de respeto a la propiedad privada.

"No hay ninguna posibilidad de que se calme la economía si toman el campo de Luis Miguel Etchevehere o terrenos en el Sur o si Kicillof cree que los countries son tierras usurpadas", remarcó Bullrich, en diálogo con CNN Radio.

La exfuncionaria dijo que la administración de Fernández "debe pronunciarse y decir de qué lado está": "Esto merece que el Gobierno diga: 'Vamos a respetar la propiedad privada y la Constitución'. A partir de ahí uno puede sentarse a discutir con el Ejecutivo", agregó.

Para Bullrich, es necesario que el Gobierno garantice la seguridad jurídica para calmar la economía. "Si los funcionarios están en las tomas, duermen en el campo de Etchevehere, no hay seguridad jurídica", lanzó.

Según un relevamiento de LA NACION, en por lo menos 12 provincias hubo usurpaciones u ocupaciones, y en muchos de esos casos a partir de la utilización de la violencia. Río Negro y la provincia de Buenos Aires aparecen como los focos más conflictivos, en un caso por la participación de amenazantes grupos mapuches y en el otro por la masificación de las tomas. Pero también vienen creciendo en otras provincias importantes, como Santa Fe, Córdoba y Mendoza. El agravamiento de la crisis económica, el impacto de la pandemia y la ambigüedad en el discurso y el accionar del gobierno nacional aparecen como las razones más recurrentes.

Durante la entrevista, Bullrich se mostró preocupada por la crisis económica. "Comienza a haber desabastecimiento y el dólar está por las nubes. Esto pega en la economía de los pequeños comerciantes. Nadie entiende por qué Alberto Fernández extiende la cuarentena cuando el país se cae a pedazos", cuestionó.

En ese marco, la titular de Pro le pidió a Fernández que "trabaje de Presidente" y muestre un plan para lidiar con la crisis. "Que se ponga al frente, tenga un plan y dirija hacia una salida", sostuvo.

Críticas a Kicillof

Dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a cruzar al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien apuntó contra el sector privado y comparó los countries de la provincia de Buenos Aires con las usurpaciones de tierras, un tema que aumentó la temperatura en los últimos meses.

"Kicillof cruzó la raya de la racionalidad política. Avalar la toma de tierras con argumentos extraviados solo genera más incertidumbre y promueve inseguridad legal. Defienda la propiedad privada, gobernador", afirmó el diputado nacional Cristian Ritondo (Pro-JxC).

Por su parte, el jefe del interbloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, advirtió que "naturalizar las usurpaciones a la propiedad privada pone seriamente en riesgo la paz social".

"No se puede echar las culpas de todo a los demás y querer reivindicarse a sí mismo todo el tiempo, como si el mundo fuera malo y no le reconocen al gobernador sus méritos. Este no es el camino para recuperar la confianza y bajar la incertidumbre que sienten bonaerenses y argentinos hay que expresar moderación", agregó el dirigente radical.

