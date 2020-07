El diputado nacional aseguró a LA NACION que la intención del oficialismo de revisar la designación de jueces tiene como objetivo lograr impunidad

19 de julio de 2020 • 22:00

El diputado nacional y consejero de la Magistratura Pablo Tonelli cuestionó al kirchnerismo por impulsar una embestida contra la designación de una decena de jueces claves.

En una entrevista con LA NACION, el legislador aseguró que, con la "excusa" de que los últimos traslados de los magistrados fueron irregulares, "se quiere remover a jueces independientes que no se someten al kirchnerismo".

"Es uno más de los muchos movimientos del kirchnerismo para lograr impunidad y para lograr resolver los problemas judiciales de sus máximos dirigentes", agregó Tonelli, quien señaló que la votación en el Consejo de la Magistratura no está saldada. "Los que no somos oficialistas somos seis y el oficialismo tiene otros seis. En el medio está Graciela Camaño y no sabemos cómo va a votar. Vamos a ver", sostuvo.

-¿Por qué el oficialismo intenta revisar la designación de jueces clave?

-Es un intento más del kirchnerismo por disciplinar a la Justicia y en la medida de los posible sacar del juego a jueces que han demostrado ser independientes. Los fundamentos de la presentación que hizo [el representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo] Ustarroz son endebles y la pretensión de pedir un nuevo acuerdo del Senado es ridícula. Entre otras cosas, porque la Corte Suprema en 2018 dictó una acordada en la que estableció ciertas reglas y parámetros para los traslados de jueces y en esa acordada está claro que cuando un juez es trasladado de una jurisdicción federal a la misma jurisdicción federal no hace falta un acuerdo del Senado. No hay ningún motivo. Es una trampa. Con esa excusa quieren remover jueces independientes que no se someten al kirchnerismo.

-¿A qué se refiere con que los argumentos son endebles?

-Son fundamentos ridículos. Ustarroz se ampara en un reglamento interno de la Magistratura que estableció criterios para determinar los traslados. En ese reglamento, en un momento se establece que los traslados se concreten dentro de una misma jurisdicción territorial, pero esta es una pauta orientadora, no es un precepto que figure en la Constitución o una ley y que debe ser obligatorio. Los traslados fueron dispuestos por el Poder Ejecutivo. Son actos administrativos firmes que solo pueden ser dejados sin efecto, de acuerdo con la ley, mediante un juicio y una sentencia judicial que los declare inválidos.

-El oficialismo tiene los votos.

-No sé si tiene los votos. Los que no somos oficialistas somos seis y el oficialismo tiene otros seis. En el medio está Graciela Camaño y no sabemos cómo va a votar. Vamos a ver. No es solo una cuestión de votos, es una cuestión de Estado de Derecho. Los jueces trasladados están en sus cargos y no se los puede remover si no es por un juicio político como prevé la Constitución. Si se quisieran anular los traslados habría que declarar la nulidad de los decretos.

-¿Es un movimiento para garantizar impunidad?

-Sin la menor duda. Es uno más de los muchos movimientos del kirchnerismo para lograr impunidad y para lograr resolver los problemas judiciales de sus máximos dirigentes. Uno más de otros muchos. Casualmente coincide con una embestida contra el procurador general totalmente infundada.

-¿Cree que la reforma judicial va en el mismo sentido?

-Lamentablemente, es muy posible. Lamentablemente lo que ha hecho el Gobierno en la Justicia ha sido para generar impunidad. Nada ha hecho para que la Justicia funcione mejor.

-¿Cómo sigue el proceso si se judicializa?

-Los jueces van a seguir en sus cargos hasta que se les promueva un juicio político y al cabo de todo el trámite que conlleva. La otra posibilidad es que se inicie un juicio para lograr la declaración de nulidad de los decretos del expresidente que dispusieron los traslados. Eso sería una barbaridad. Los traslados están perfectamente ajustados a la acordada de la Corte.