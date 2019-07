La senadora y precandidata a vice cuestionó al conductor y luego se disculpó Crédito: Mauro V. Rizzi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de julio de 2019 • 18:38

Luego de que la precandidata a vicepresidenta, Cristina Kirchner, criticara públicamente al periodista Luis Novaresio por una entrevista ocurrida hace dos años, y luego pidiera disculpas, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) resaltó que los reportajes son "necesarios para el ejercicio democrático".

"Es necesario que los candidatos brinden conferencias de prensa y entrevistas, acepten el escrutinio y las críticas del periodismo y faciliten el trabajo de los profesionales y los medios de comunicación", expresó la entidad a través de un comunicado.

"En particular, los reportajes son una herramienta fundamental para que la ciudadanía pueda conocer en profundidad a sus representantes", destacó Adepa

"Que los candidatos se sometan a preguntas y repreguntas, aun las más rigurosas e incisivas, es siempre un ejercicio de rendición de cuentas, de diálogo e incluso de tolerancia, que debiera ser la regla y el ejemplo de quienes aspiran a ejercer posiciones de liderazgo en un sistema democrático y republicano", agregó.

Y finalizó: "Por eso, resulta cuanto menos desafortunado asimilar entrevistas periodísticas a prácticas ilegales que la sociedad argentina ha repudiado definitivamente", en referencia a la comparación que hizo Cristina Kirchner entre la entrevista y un "interrogatorio".

El viernes, durante la presentación de su libro Sinceramente en Mar del Plata, la senadora se refirió a la entrevista que le hizo Novaresio durante la campaña electoral del 2017. "Yo me sentí interrogada. Solo faltaba que me pusieran un reflector adelante y me hicieran algo desde atrás", dijo la senadora y, en ese momento, hizo un gesto como si le aplicaran una picana eléctrica.

Ante esta acusación, Novaresio anunció en Twitter que en su programa iba a hablar sobre "la imputación de cuasi torturador" que le hizo Cristina. Tras leer este mensaje, la expresidenta aclaró:"Quiero decirle que como surge claramente de la exposición y el contexto en que lo dije, lo hice en un sentido obviamente metafórico y para que pudiera entenderse claramente la diferencia en la forma de entrevistar a los candidatos del gobierno y a los candidatos de la oposición".

Ayer, Novaresio respondió a las disculpas en su programa de radio La Red: "En lo personal lo doy por concluido. Cada uno evaluará si le parece sincero o no. A mí me sorprendió cuando Cristina habló de un interrogatorio y de "algo por detrás". Me dije, es cualquier cosa, menos un acto de justicia", sostuvo Novaresio.

La respuesta de Novaresio 05:12

Video

"Creo que ella ponía en discusión qué es el periodismo. Y me parece que a esta altura, cada uno pensará lo que quiera piensar sobre este exabrupto. Pero para alguien que ha vivido en los 70, que sabe lo que era un interrogatorio con una lámpara de frente y una picana por detrás, que hizo a lo largo de su vida política una reivindicación de la lucha de los Derechos Humanos, me parece un exabrupto", añadió Novaresio.