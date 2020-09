El Consejo de la Magistratura avanza con un concurso para nombrar a dos jueces de la Cámara Federal porteña, que podrían ser cuatro si la Corte no revierte la salida de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi Fuente: Archivo

Al Consejo de la Magistratura, que motorizó el desplazamiento de los jueces trasladados de Comodoro Py, llegó ayer una nota del Poder Ejecutivo con un pedido para que los consejeros "readecúen las ternas" que le mandaron para cubrir los tribunales orales vacantes en La Plata. En la práctica, les devuelve la terna destinada a cubrir el lugar que había dejado Pablo Bertuzzi, el juez trasladado que hasta la semana pasada estaba en la Cámara Federal de Comodoro Py.

La nota es una consecuencia directa de los decretos de Alberto Fernández que dejaron sin efecto los traslados de Leopoldo Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli. Todos ellos habían accedido a cargos clave de los tribunales de Comodoro Py con decretos de Mauricio Macri. Ahora, por decisión del Senado y el Presidente, deberán volver a sus tribunales orales anteriores.

La comunicación del Gobierno lleva la firma de la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, Irma Adriana García Netto. Con el avance de estos trámites, las chances de los tres jueces de volver a sus cargos se ven cada vez más lejanas. Sobre todo, porque hasta ahora la Corte no dio señales de que vaya a tomar su tema: direccionó a otros tribunales los planteos administrativos de los jueces y por el momento no asumió el caso vía per saltum ni accedió a los pedidos de intervención urgente que le presentaron los jueces desplazados. El máximo tribunal siempre podría, sin importa el tiempo transcurrido, retrotraer la situación, pero los jueces son consientes de que, con el hecho consumado, sus posibilidades de éxito disminuyen. Por eso, insisten para conseguir un pronunciamiento cuanto antes. Hoy la Corte tiene previsto reunirse vía Zoom y, según informó a LA NACION una fuente del tribunal, el tema está en agenda.

Mientras tanto, en el Consejo de la Magistratura, el jueves se reunirá la Comisión de Selección, que podría, por mayoría, acumular las vacantes que acaban de dejar Bruglia y Bertuzzi al concurso que ya está en trámite para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña. En ese concurso, el viernes pasado la Comisión tomó las entrevistas personales de los candidatos y debe avanzar ahora con la definición del orden de mérito definitivo, la lista de postulantes que formarán las ternas.

Los candidatos para la Cámara

Los candidatos que ocupan los primeros lugares en el orden de mérito provisorio son, primero, el juez del fuero penal económico Diego Amarante; segundo, el abogado Roberto Boico (defensor de Cristina Kirchner en el caso memorandum y ex subrogante en la Casación nombrado por el kirchnerismo); tercero, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla (que también está concursando para el juzgado federal de La Plata con competencia electoral y altas chances de ocupar ese cargo, dicen fuentes oficialistas y opositoras del Consejo); cuarto, el juez de penal económico Pablo Yadarola; quinto, Federico Feldtmann (de la Defensoría General de la Nación), y sexta, Ivana Quinteros, que es secretaria de la Cámara Federal para la que concursan.

El juez Eduardo Farah, que dejó la Cámara Federal después de liberar a Cristóbal López, podría volver al estratégico cargo que ocupaba Fuente: Archivo

Las vacantes a cubrir podría ser dos -como son hoy-, si Bruglia y Bertuzzi consiguieran ser repuestos en sus cargos; cuatro, si se acumularan las vacantes de estos dos trasladados, o tres, si el Senado decidiera que Eduardo Farah, que después de liberar a Cristóbal López dejó la Cámara Federal con un traslado aceptado por Macri (que no tenía los votos para avanzar contra el juez en el Consejo), lograra volver. El caso de Farah es uno de los que aun no resolvió el Senado.

"No tenemos apuro para acumular las vacantes. Podríamos esperar a ver qué pasa con Farah", dijo un consejero oficialista a LA NACION. Las vacantes se pueden acumular, incluso, con el concurso ya en el plenario para la decisión final.

Acumular vacantes es una medida que la Comisión de Selección puede tomar por simple mayoría, pero para aprobar las ternas y enviarlas al Poder Ejecutivo son necesarios dos tercios de los miembros presentes del plenario del Consejo. Esa mayoría, el kirchnerismo no la tiene por sí mismo.

