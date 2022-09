Tras el ataque a Cristina Kirchner, Andrés Larroque pidió “generar canales de entendimiento”

El secretario general de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, dijo hoy que “hay que parar la locura” y “generar canales de entendimiento” entre el oficialimo y la oposición luego de intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner el jueves pasado.

“Yo creo que hay que parar la locura, esto tiene que ser un punto de inflexión para parar la locura porque no es una situación que apareció descontextulizada. Hay un contexto. En el mes de marzo apedrearon el despacho de la vicepresidenta. Fue un bombardeo de piedras. En ese momento hicimos una advertencia muy fuerte y fuimos tildados de exagerados. Es un contexto que fue creciendo y esperemos que haya terminado con lo que ocurrió la semana pasada”, dijo hoy Larroque en declaraciones radiales.

Esa fue la respuesta del secretario general de La Cámpora a una pregunta que le hicieron en Radio Somos sobre si cree que “va a haber una campaña para bajarle densidad al ataque contra la vicepresidenta” por parte de medios que “ponen en duda” que el atentado haya sido real. Larroque, luego sumó: “Hay una discusión y una tensión en la Argentina en función del modelo de país, en términos de los intereses que tienen quienes detentan el poder, pero para mí no hay ningún interés ni ambición que pueda propiciar lo que ocurrió el otro día [sobre el atentado]”.

Por otra parte, el ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad destacó: “La Argentina tiene una historia trágica de no resolver por la vía democrática, institucional o pacífica las tensiones naturales que puede tener cualquier sociedad. Es el momento de frenar y generar esos canales de entendimiento”.

Consultado sobre el pacto con la oposición para mantener la paz social, dijo que “algunos sectores”, luego del atentado contra Cristina Kirchner, “dieron pasos en falso de suma gravedad” y sin especificar cuáles son, argumentó: “Siempre va a haber un reducto reñido con la democracia, con la paz y con la convivencia porque ha elegido acumular y construir en el odio, pero tenemos que abogar que sea un sector minoritario”.

Luego, hizo referencia a la necesidad de la reflexión de lo que cada uno hace bien y mal. “El papa Francisco dice que la paz nace en el corazón de cada uno y debe sembrarse. Los contextos luego colaboran o no a que uno pueda desarrollar esa actitud subjetiva. Si yo he cometido un error o he cometido exabruptos, como en el pasado los tuve, he pedido disculpas, en algunos casos públicamente y en otros de manera personal. Uno se tiene que poner en el lugar de reflexión, en qué hizo mal o que hizo para no colaborar con esa convivencia”.

Por otra parte, le consultaron si, como denunció la oposición, habrá una “ley mordaza” y dijo: “No. Estamos en un momento muy delicado y se debe parar y reflexionar. Entiendo que en los momentos normales se hace política con la calculadora en la mano, pero este momento es para tener prudencia. Desde que el Presidente planteó el feriado empezaron las especulaciones. El dviernes hubo una demostración contundente de nuestro pueblo en absoluta paz. Un acto que no fue quizás lo que se pretendió instalar respecto a algun aprovechamiento político, sino simplemente la conmoción de un pueblo que dice ´tratemos de parar, reflexionar y refundar la democracia´”.

Larroque, hizo hincapié en la necesidad “de dejar de lado las especulaciones” y dijo que para él, como creyente, el atentado resultó trunco por “un milagro”.

“Quienes tenemos un afecto profundo por Cristina estamos consternados y preocupados. Hay quienes somos creyentes, otros que no. Evidentemente para algunos es un milagro y uno no puede dejar de evaluar o de pensar qué hubiera ocurrido con este país si se cometía el objetivo que tenía esta gente, porque estamos viendo que no era una persona sola. Yo diría que seamos muy prudentes y dejemos las especulaciones de lado para refundar la democracia en la Argentina”, expresó.