El director de Defensa Civil de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Carita, fue corrido de la comunicación sobre el temporal después de haber protagonizado un tenso cruce con los meteorólogos del canal TN Matías Bertolotti y José Bianco. El funcionario continúa en su cargo, pero el gobierno porteño de Jorge Macri definió que comience a ocuparse de los mensajes públicos sobre la tormenta el subsecretario de Mantenimiento Urbano, Juan Salari.

Carita quedó al margen de la comunicación sobre el temporal , según pudo confirmar LA NACION de fuentes del gobierno porteño. Salari, su reemplazante en la relación con la prensa a la hora de hablar del temporal que provocó daños materiales y heridos en la Capital Federal y víctimas fatales en la provincia de Buenos Aires, es un funcionario del Ministerio de Espacio Público , que conduce Ignacio Baistrocchi. Defensa Civil, en cambio, está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, a cargo de Waldo Wolff.

La entrevista que motivó el corrimiento de Carita de la comunicación de la emergencia climática tuvo lugar ayer. El meteorólogo Bertolotti le reprochó que no se hayan suspendido actividades por los niveles de alerta que se habían difundido. “No tengo la TV encendida, pero creo que el que habló es pronosticador meteorológico. Como la palabra lo indica, son pronósticos. Si yo este año, con la corriente del Niño, cuando me pasan los partes del Servicio Meteorológico Nacional, tengo que cortar todos los eventos por cada uno de los pronósticos… No, no, no. Habría que cortar y no hacer nada”, contestó el funcionario porteño.

“Usted no recibió un pronóstico de tormenta, usted recibió una alerta naranja, de peligro de la población al aire libre por un evento extremo de tiempo. ¿Cómo lo compara con un pronóstico del día a día? Es una locura lo que yo estoy escuchando”, le reprochó Bertolotti. “Pronosticador meteorológico”, repitió irónicamente Carita. “Soy meteorólogo. No sea maleducado”, le pidió el conductor del programa Fenómenos.

“Se vio acorralado por las preguntas y no tuvo cintura política para responder de otra forma”, evaluó una fuente del gobierno porteño consultada por LA NACION.

Purita es un excomisario mayor de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal. En 2015 se sumó a la Dirección General de Defensa Civil; en 2019, fue designado director general de Logística de la ciudad y, desde 2021, es director de Defensa Civil. Según consta en la página web del gobierno porteño, se formó en el exterior y es docente. En ocasión de otras grandes tormentas anteriores, como la que se desató el 17 de agosto y dejó calles inundadas en la ciudad, Purita ya había estado en contacto con los medios de prensa.

