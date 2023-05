Tras la baja de Cristina, desde la Provincia no descartan que Axel Kicillof sea candidato a presidente

escuchar

Las piezas en el oficialismo deberán reordenarse ahora que la vicepresidenta Cristina Kirchner anunció que no será candidata porque no quiere ser “mascota del poder”, según lo que dijo en una carta que publicó ayer. En este marco, desde la provincia de Buenos Aires deslizaron que el gobernador Axel Kicillof no descarta ir por la presidencia en caso de que su jefa política se lo pida y pese a haber mostrado signos hasta ahora de querer intentar un segundo mandato en territorio bonaerense.

Quien se refirió a eso fue su jefe de Asesores, Carlos Bianco, una persona de extrema confianza del mandatario, quien suele marcar la postura de La Plata.

El funcionario aseguró ayer en una entrevista con Página/12 que Kicillof no rechaza “para nada” ser postulante a la Casa Rosada. “El gobernador no está embarcado en ningún proyecto personal. Hará lo que decida nuestro proyecto y lo que decida Cristina”, enfatizó y dijo sobre cómo se mueve el gobernador en plena campaña: “Recorre la Provincia. Junta votos para sostener el proyecto en la Provincia y para aumentar el caudal de votos a nivel nacional”.

Esta semana, cuando Kicillof estuvo en el Plenario de Trabajadores bonaerenses y pronunció su discurso, se expresó en el mismo sentido. “Vamos a dar vuelta la elección en la Provincia y en el país”, arengó.

Mientras tanto, Bianco planteó que el gobernador es el que mejor mide en las encuestas en territorio bonaerense y que, por eso, es “el candidato natural”, al menos ahí. Dijo también que la gente le pide a Kicillof cuando lo ve: “No te vayas de la Provincia, que te necesitamos cuatro años más”. Y a eso lo explicó: “El comentario general del pueblo, de la gente común, lo puedo resumir así: ‘La situación es compleja, pero ustedes están bien’”.

De esta forma dejó en claro que trabajan desde el Ejecutivo para conseguir un segundo mandato, pero que todo queda supeditado a lo que decida la vicepresidenta. “Después de Cristina, Cristina. Es decir, lo que defina Cristina”, sintetizó Bianco.

En tanto, marcó que de momento Kicillof está para ser candidato y ganar las elecciones en territorio bonaerense. “Doble condición necesaria para que Axel sea otra vez gobernador. Se precisan dos cosas. La primera, apoyos políticos para ser candidato. Recuerdo muy bien la explicación que dio Cristina cuando decidió que no sería ella la candidata a la Presidencia en 2019. Explicó que no tenía el apoyo de todos los sectores. Kicillof tiene el apoyo de todos los sectores”, expresó su jefe de Asesores y puso como ejemplo los avales que cosechó el mandatario entre sectores sindicales, las organizaciones sociales, los partidos del Frente de Todos y los intendentes. “Eso forma una enorme mayoría que se expresó por la candidatura”, destacó.

Después desglosó lo de la “candidatura natural” de Kicillof. “El segundo paso es la formalidad de la candidatura. Hoy el único candidato es Axel. Es el candidato natural por una cuestión sencilla: si la cabeza del Poder Ejecutivo hace un buen gobierno y tiene la chance de reelegir, lo más lógico es que lo haga. Luego, por supuesto, hay que tener los votos. Según todas las encuestas, las públicas y las no públicas, Axel es el candidato individual con mayor intención de voto”, remarcó.

Comentó también que decidirán si desdoblan las elecciones provinciales de las nacionales después del cierre de listas, algo que ya generó polémica con la oposición. “Es una señal de debilidad de la provincia de Buenos Aires que no haya tenido la autonomía, la soberanía y la impronta federal suficientes como para decidir sus propias elecciones”, consideró al respecto e insistió: “¿Por qué tenemos que votar solo la cuestión macro y la situación nacional sin tener en cuenta lo que pasa en la Provincia?”.

Por otra parte, entendió que el presidenciable libertario Javier Milei le quita más votos a Pro que al Frente de Todos. “Las encuestas indican que nuestro espacio tiene una intención de voto similar a la del 2021; que Juntos por el Cambio perdió caudal de votos, en algunos distritos hasta 15 o 20 puntos. Y no solo a expensas de Milei, sino también por la incidencia de José Luis Espert y de Fernando Burlando”, analizó, pese a que el diputado liberal bonaerense ahora anunció que competirá por la Presidencia bajo una alianza con Juntos por el Cambio.

Reconoció Bianco, sin embargo, que hay un “fenómeno del voto bronca y el voto castigo” vinculado a la inflación o a los bajos ingresos, pero aseguró: “Recorro mucho la Provincia y nunca escuché a nadie hablar de dolarización mientras jugaba ajedrez en una plaza. Igualmente, no minimizo las ideas locas porque pueden terminar generando pesadillas”.

LA NACION