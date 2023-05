Acusan a Axel Kicillof de “manipular” el proceso electoral al no definir cuándo se votará a gobernador

escuchar

Axel Kicillof dijo que no es “oportunismo” político. La oposición de Juntos por el Cambio fue tajante: es una “manipulación del proceso electoral”. A medida que se acortan los tiempos del calendario electoral, la indefinición de la fecha de las elecciones generales que definirán al próximo gobernador bonaerense agita con más fuerzas las aguas de la política provincial.

Así lo dejaron en claro los diputados y senadores de Juntos, que este martes ofrecieron una conferencia de prensa para exigirle a Kicillof que defina una fecha para las elecciones provinciales. “Es la primera vez que sucede en 40 años de democracia que la provincia de Buenos Aires es la única provincia que no tiene fijada su fecha de elecciones”, destacó Alejandro Rabinovich, presidente del bloque en la Cámara alta. ”Somos la única provincia del país que está en esta situación. El gobernador cree que la ley son ellos y que se aplica de acuerdo a sus necesidades”, coincidió Maximiliano Abad, jefe de la bancada en diputados y presidente de la UCR bonaerense.

El jueves de la semana pasada, Kicillof admitió por primera vez en público que existen “posibilidades” de definir una fecha aparte para los comicios provinciales. No solo eso: el mandatario dio argumentos para justificar ese desdoblamiento, un hecho que no se produjo nunca en Buenos Aires desde el regreso de la democracia.

El sábado 15 de abril, y a través de un decreto que solo se conoció cuando fue publicado en el Boletín Oficial bonaerense, Kicillof definió que las PASO serán el 13 de agosto, el mismo día que las nacionales. Aunque pudo hacerlo, evitó confirmar que las elecciones generales provinciales se hagan el 22 de octubre, al igual que las nacionales. Debe hacerlo con 90 días de anticipación a la fecha que elija: si pretende que los comicios bonaerenses sean antes de los nacionales, la fecha límite es el 15 de julio; si quiere posponerlos -y se toma en cuenta el final de sus mandato-, la fecha tope es el 6 de agosto.

“Yo he escuchado muchas voces de la oposición que [desdoblar la elección bonaerense] era por una cuestión de oportunismo, que si les convenía que esté Milei, que no esté Milei...”, sostuvo Kicillof al terminar un acto en Berazategui. “Desde nuestro punto de vista, no es una cuestión de oportunismo, sino también poder discutir un poco el modelo de la provincia de Buenos Aires, que a veces se ve opacado por la discusión nacional”, completó, en diálogo con el medio Panóptico Sur.

Para la oposición bonaerense, los argumentos de Kicillof no son más que la fachada que oculta una “especulación política” centrada en tres aristas: la caída del Frente de Todos en las encuestas y el “lastre” que el gobernador podría sufrir atado a un candidato a presidente débil, la indefinición de Cristina Kirchner y el rechazo del mandatario a la presión de un sector del kirchnerismo para que encabece él la fórmula nacional.

“No podemos permitir que detrás de un comicio electoral, donde se van a elegir a los 135 intendentes, además, del próximo gobernador, nos tenga a merced de una especulación política de su alianza electoral”, sostuvo Rabinovich. “No hay certidumbre, no hay seguridad jurídica sobre el proceso, ni certezas para los bonaerenses. Hoy sólo hay manipulación del proceso electoral” , completó Abad.

“Desde Juntos queremos que el Gobierno diga cabalmente, y ya mismo, cuándo y cómo van a ser las elecciones generales. No sabemos cuál es la fecha, cuál es la autoridad electoral, ni cuál es el sistema de votación”, insistió Abad, quien busca competir en las PASO de Juntos para la gobernación bonaerense.

“Las PASO y las generales, con parte de un mismo proceso electoral y, por su especulación electoral, el Gobierno provincial pretende convertirlo en dos”, concluyó el diputado radical.

