La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires acaparó las noticias en el último tramo de 2023 por el “Caso Chocolate”, una trama de presunta defraudación a las arcas públicas que tiene como primer eslabón al puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau y que arrastró a la prisión preventiva a quienes serían sus jefes políticos, enrolados en el Frente Renovador: el concejal platense Facundo Albini y su padre, Claudio Albini, que manejaba el área de personal de la Cámara baja provincial. Pero también resaltó en la agenda por su escasa actividad, al celebrar solo tres sesiones entre ordinarias y extraordinarias durante todo el año pasado.

En el arranque de 2024, el oficialismo parece apuntar a darle otra tónica a la Cámara y comenzar con una sesión antes de que se inicie el período ordinario, el 1º de marzo. Varios temas que quedaron pendientes en 2023 llegarían al recinto el 20 de febrero, la fecha que se baraja en los despachos legislativos para poner en marcha este cuerpo de 92 legisladores, en el que el gobernador Axel Kicillof carece de quorum propio.

Cerca del gobernador aseguraron a LA NACION que no impulsan la sesión. En el bloque oficialista sostuvieron que es el oficialismo legislativo el que la promueve y que se llevarán al recinto iniciativas de los diputados que no se pudieron tratar en 2023, pero no proyectos del Poder Ejecutivo. En Juntos por el Cambio, bloque mayoritario de la oposición, afirmaron que no habrá expedientes de relevancia, mientras los sectores libertarios intentan sumar algunos de sus temas al orden del día.

El gobernador Kicillof, con Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense

“ El 20 sesionaríamos . No va a haber ninguna iniciativa importante, a menos que el gobernador la pida”, aseveró un legislador oficialista. Los temas a tratar (aún en negociación) “son cuestiones de la Cámara que quedaron pendientes el año pasado”, completó una fuente del mismo sector, que indicó: “La idea es limpiar todo lo del año anterior”.

El 20 y el 29 de diciembre pasados, la Cámara de Diputados encadenó dos sesiones extraordinarias con las que elevó a tres el número de debates en el recinto durante 2023. El período de extraordinarias está vigente, señalaron fuentes legislativas a LA NACION. “No hay temas relevantes. Quieren laburar de cara a la gente”, indicó un diputado opositor al focalizarse en la falta de actividad de 2023 como un motivo de la puesta en marcha en febrero de la Cámara. “No sé si vendrán con algo bajo el poncho, pero son proyectos que pierden estado parlamentario y la oportunidad de tratarlos es hora, para que no caigan”, añadió.

En otro frente opositor están los diputados liberales, que son 17, divididos en cuatro bloques. “ Algunos queremos que abran la discusión sobre tablas y se puedan tratar temas atrasados luego de un año sin sesionar , y el oficialismo propone retomar temas que bajó el Ejecutivo, por ejemplo, el laboratorio de producción genérica de medicamentos que quiere Kicillof”, dijo una fuente libertaria, que añadió que pretende tratar “la falta de transparencia y rendición de cuentas, y pedidos de informes y de interpelación a ministros”.

“En cualquier momento, Kicillof puede mandar algo ‘jodido’. Está tratando de actuar en espejo con lo que hace Javier [Milei]”, evaluó otro diputado libertario, que mencionó entre las iniciativas que buscan impulsar la de “pedir el certificado de antecedentes penales cada vez que se va a otorgar un subsidio del Estado”.

El bloque de Unión por la Patria, que impulsa la sesión, está comandado por Facundo Tignanelli, un dirigente de La Cámpora de estrecha confianza de Máximo Kirchner que regresó a la Cámara en diciembre. Tignanelli fue diputado hasta 2021, cuando disputó voto a voto una banca con Constanza Moragues Santos, dirigente liberal que finalmente se quedó con ese lugar en el recuento y postergó al legislador peronista. Dos años después, en diciembre pasado, Tignanelli juró en reemplazo de Federico Otermín, que dejó la Cámara (era su presidente; el actual es Alejandro Dichiara) para asumir como intendente de Lomas de Zamora. Además de la jefatura de la bancada de Unión por la Patria, Tignanelli también fue designado como uno de los representantes por Diputados en el Consejo de la Magistratura provincial.

Facundo Tignanelli, jefe del bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria

Kicillof no tiene quorum propio, que se obtiene con 47 diputados. El bloque de Unión por la Patria es de 37 legisladores; Pro cuenta con una bancada de 18; nueve integrantes cada uno tienen los bloques de UCR+Cambio Federal y Libertad por Siempre; 6, las bancadas Acuerdo Cívico UCR+GEN y La Libertad Avanza; 3 son los diputados del bloque de la Coalición Cívica, y hay cuatro monobloques: Libre, BA Libre, FIT y PTS-FIT.