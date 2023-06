Tras las acusaciones de Carrió, Pullaro salió a advertir: “No estoy dispuesto a que me ensucien por una especulación electoral”

escuchar

ROSARIO.-El exminstro de Seguridad Maximiliano Pullaro, quien compite en la interna de la alianza opositora Unidos para Cambiar Santa Fe con Carolina Losada, salió a advertir que en la campaña electoral “no vale todo” y negó las acusaciones que lanzó Elisa Carrió sobre supuestas vinculaciones con el narcotráfico en una extensa declaración que hizo en la fiscalía federal de Santa Fe. “No estoy dispuesto que intenten ensuciarme por una especulación electoral”, aseguró.

Pullaro salió a dar explicaciones después de que LA NACION publicara el domingo pasado que Carrió acusó en una declaración judicial al exministro de Seguridad de Santa Fe de no haber denunciado a un jefe policial que trabajaba bajo sus órdenes y fue condenado por narcotráfico. Se trata de Alejandro Druetta, exjefe de contrainteligencia de la Policía de Investigaciones, que fue condenado en marzo de 2021 a diez años por narcotráfico.

Carolina Losada y Maxi Pullaro definirán quién será el candidato de la oposición en Santa Fe

La exdiputada nacional declaró ante el fiscal federal Walter Rodríguez que Pullaro “no podía desconocer la actividad delictiva de sus subalternos”, que “no conociendo tenía la obligación de hacerlo” y que “en todo caso hubo omisión de denuncia”, que es un delito penal.

La presentación de Carrió se produjo luego de que el fiscal federal de Santa Fe inició una causa de oficio después de que se conociera el 18 de marzo pasado un video de la líder de la Coalición Cívica en la que advertía que su partido no iba a integrar la coalición opositora en Santa Fe porque había –según ella- “muchas personas vinculadas al narco”. El fiscal tomó declaración a Carrió y amplió sus dichos con acusaciones más directas.

Comparto mi declaración completa. La publicación de las mas de 100 pruebas, no las adjunto para no entorpecer la investigación.

👇https://t.co/Ok2drxp7Po pic.twitter.com/rRPrdK4Gd6 — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) June 4, 2023

No sólo puso a Pullaro en el blanco de su denuncia sino también a otros dirigentes de Santa Fe, como a todos los senadores (oficialistas y opositores) que votaron por mantener los fueros del legislador Armando Traferri (PJ), acusado en un caso de juego clandestino que se inició por un crimen de Los Monos. Y pidió que se cite a declarar como testigos al gobernador Omar Perotti (PJ), al exgobernador Antonio Bonfatti (Partido Socialista) y a los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

En el inicio de la campaña electoral de Santa Fe, donde la PASO serán el 16 de julio, la acusación contra Pullaro tuvo un fuerte impacto. En las últimas dos semanas la fricción entre los candidatos de Unidos para Cambiar Santa Fe, como Carolina Losada y Pullaro, se puso más áspera. La senadora nacional tildó a su rival de “persona oscura”, ligada al pasado.

El exministro de Seguridad había mantenido hasta ahora su estrategia de no responder las críticas, pero tras conocerse la acusación de Carrió decidió salir a contestar. Dijo que “era la primera y última vez”.

Su declaración contra Los Monos

Pullaro recordó en una conferencia de prensa que se realizó este lunes en Rosario los distintos episodios que enfrentó, según él, por “llegar más lejos que todos” en su rol de ministro de Seguridad de la gestión del socialista Miguel LIfschitz. “No la pasamos bien. Declaramos sin custodia en juicios importantes, que se llevaron adelante en Santa Fe, como el de Los Monos y Esteban Alvarado”, afirmó el precandidato de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Pullaro hizo un relato de las situaciones complejas que enfrentó para rechazar las acusaciones de Carrió, a las que no respondió de forma puntual. “Hubo testigos de estos juicios terminaron muertos. A mis hijos les tuve que poner custodia. Un testigo dijo que querían secuestrar a mis hijos y dispararon contra mi camioneta”, aseguró y reiteró: “Llegamos más lejos que todos. No la pasamos bien”.

“Ocupé el cargo más difícil como es el de ministro de Seguridad de Santa Fe. No sólo que detuvimos a los criminales, sino que secuestramos sus bienes y los subastamos. No estoy dispuesto que intenten ensuciarme por una especulación electoral que se me llame persona oscura. Voy a gobernador y cuando termine voy a seguir viviendo acá, porque mis hijos y mi familia viven acá. Tengo una vida normal. Vivo en un departamento normal y me relaciono con esta comunidad”, sostuvo el precandidato, que actualmente ocupa el cargo de diputado provincial.

Por último, Pullaro señaló que “en Argentina y en Santa Fe tenemos enormes desafíos. Para mí los desafíos no están puestos en la interna, sino para derrotar al kirchnerismo en Argentina. El desafío es ganar el gobierno provincial. El que más se ve beneficiado es el que está en retirada como es el de Omar Perotti. No voy a hablar mal de mis rivales en la interna. Tenemos que discutir de programas y propuestas”.