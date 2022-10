Tras las críticas de Macri, Pablo Moyano calificó al expresidente de “personaje siniestro”

Luego de las palabras Mauricio Macri contra su figura, el titular del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, calificó al expresidente de “personaje siniestro”, para después acusarlo de haber provocado “la crisis que hoy sufren millones de argentinos”. Además, mencionó un pasaje del reciente libro del líder de Pro en el que, de acuerdo al sindicalista, “sigue provocando a los trabajadores” al decir que “lo primero que va a hacer si es presidente es privatizar todas las empresas del Estado y llevar adelante una reforma laboral salvaje”.

“Para que haya inversión tenemos que ser sensatos y el empleo viene de la mano de la inversión y para que haya inversión debe haber confianza y debemos ser previsibles. Nadie va a venir a invertir donde los Pablo Moyano hacen lo que quieren, en las lecherías hacen los que se les ocurre”, había dicho Macri este jueves a Radio Mitre Córdoba.

En tanto, las declaraciones de Moyano tuvieron lugar durante una conferencia de prensa para anunciar el acto que, junto a La Cámpora y otros sectores aliados del sindicalismo, encabezará el líder camionero el próximo lunes en Plaza de Mayo para conmemorar el “Día de la lealtad” peronista. “El 17 de octubre, el pueblo trabajador y peronista vamos a estar presentes en Plaza de Mayo reivindicando nuevamente la figura de nuestro líder”, señaló esta mañana el gremialista.

Conferencia de prensa y anuncios por los actos del 17 de Octubre

“Más allá de las críticas o diferencias que podemos tener entre nosotros, vamos a defender a nuestro gobierno hasta el último día su mandato”, añadió en respuesta a los rumores de que la manifestación, que tendrá como consigna “Unidad nacional por la soberanía con justicia social”, se centrará principalmente en críticas al oficialismo.

El próximo 17 de octubre habrá al menos dos actos para celebrar el “Día de la lealtad”, fecha icónica del peronismo en su liturgia. La organización de la marcha a Plaza de Mayo corre por cuenta del moyanismo y la agrupación La Cámpora, que lidera Máximo Kirchner, y contará además con la participación de sindicatos encolumnados con la vicepresidenta Cristina Kirchner, como la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA). También habrá columnas de movimientos sociales, pero no de los que están alineados con el presidente Alberto Fernández.

Ese día, el mandatario tenía previsto viajar a Tucumán, pero el acto finalmente no se realizará. Según pudo saber LA NACION, Fernández no asistirá a ninguna de las convocatorias por el “Día de la Lealtad”. Tampoco tiene el jefe de Estado un encuentro que lo “abrace” en la fecha más importante para el peronismo, a pesar de que el es presidente del PJ Nacional.

El presidente Alberto Fernández

El argumento que esgrimen en la Casa Rosada para explicar la ausencia de Fernández en la jornada del próximo lunes es que “hay varios actos distintos y no puede definirse por uno”, más allá de que “alienta” a todos los encuentros del peronismo. Un funcionario cercano al primer mandatario, sin embargo, reconoció a LA NACION: “Un presidente del PJ no puede no hacer nada por el 17 de octubre. Algo se va a armar, por lo menos simbólico”.

“La Argentina está a la deriva”

El expresidente Mauricio Macri se refirió hoy a las medidas económicas lanzadas por el Ministerio de Economía, liderado por Sergio Massa. “Está [por Massa] pateando los problemas para adelante. La Argentina está a la deriva. Este Gobierno se vanaglorió de no tener rumbo y eso se lleva la confianza. El equipo económico debe sentarse y decir ´arreglemos los desbarajustes que hicimos desde que somos gobierno´”, dijo en declaraciones a Radio Mitre Córdoba. Además, apuntó contra los “impuestos ridículos”, la inflación del 100%, el gasto público que es imposible, las escuelas públicas a la deriva; las tarifas al 15% es todo peor que en 2015″.

En ese sentido, además de las críticas al gremialismo, algo que lamentó Macri fue la migración joven. “Hay una gran cantidad de cordobeses jóvenes y de todo el país que se van del país, que no se pueden comprar un departamento a 30 años y prefieren irse”, dijo.

El expresidente de Argentina Mauricio Macri

De esta manera, apuntó: “Para que haya inversión tenemos que ser sensato y el empleo viene de la mano de la inversión y para que haya inversión debe haber confianza y debemos ser previsibles. Nadie va a venir a invertir donde los Pablo Moyano hacen lo que quieren, en las lecherías hacen los que se les ocurre; el Pata Medina maneja la construcciones en una ciudad como La Plata y hay mapuches que no son mapuches”.

Luego, se preguntó: “¿Quién puede invertir en un país con 15 tipos de dólar distintos o presidentes que inventan impuestos nuevos, o jueces laborales que sacan fallos que no dejan trabajar a las empresas?”.

No obstante, fue positivo y dijo que la gente quiere un cambio. “Nosotros ya tenemos la experiencia y hemos aprendido. Sabemos qué cambios hacer y sabemos que deben ser cambios muy importantes”.

