Tras los elogios de Cristina, descartan que Augusto Costa se posicione como eventual reemplazante de Martín Guzmán

En su reaparición en público, el viernes en Chaco, la vicepresidenta Cristina Kirchner recordó que le había recomendado al presidente Alberto Fernández un “joven economista” para la Secretaría de Comercio. No lo identificó, pero a quien sí mencionó con nombre y apellido y cargó de elogios fue a Augusto Costa, exsecretario de Comercio Interior durante su gobierno y actual ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los dirigentes de confianza del gobernador Axel Kicillof. La chance de que sea el hombre que el kirchnerismo duro impulse como ministro de Economía en su embestida contra Martín Guzmán creció tras el halago de la expresidenta. Sin embargo, en el gobierno bonaerense aseguran que esa posibilidad es solamente una versión sin sustento.

“Son solo rumores. No hubo conversaciones ni nada por el estilo” , aseguró a LA NACION una alta fuente de la gobernación bonaerense al referirse a la posibilidad de que Costa se posicione en la lista de reemplazantes de Guzmán que impulsa el kirchnerismo duro. Más allá de las críticas que tuvieron como principal protagonista a Andrés Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de La Cámpora), desde el camporismo todavía no se propuso públicamente un candidato para relevar a Guzmán, el más apuntado del trío de ministros criticados por la agrupación, que completan Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Claudio Moroni (Trabajo).

Cristina Kirchner, el viernes, en la Universidad del Chaco Austral

Costa fue elogiado por Cristina Kirchner el viernes, cuando la vicepresidenta recibió el doctorado honoris causa de la Universidad del Chaco Austral y brindó un discurso con definiciones sobre la interna del Gobierno. “Yo me acuerdo de quien fue nuestro secretario de Comercio Interior último, que fue quien diseñó toda la política de precios cuidados. ¿Ustedes se acuerdan de que tuvimos una devaluación en enero del 14 y la inflación ese año se nos fue a 38? Pero al año siguiente la bajamos a 24, 25, una tarea de Axel y de Augusto Costa muy buena ”, dijo Cristina, e incluso recordó: “La primera hija de Augusto, la única que creo que tiene, ¿Saben cómo se llama? Amanda. ¿Saben por qué? Por la yerba. Es un ponderador muy fuerte en la estructura de índices de precios al consumidor”.

Con su ministro en la danza de nombres, Kicillof no piensa cambiar su postura en la interna que tiene a Guzmán como apuntado principal del kirchnerismo. Según pudo saber LA NACION, seguirá en la misma línea discursiva que sostuvo hasta ahora, sin dardos frontales contra el ministro de Economía. No obstante, se mostró en dos oportunidades en los últimos días con Federico Basualdo, subsecretario de Energía, integrante de La Cámpora y rival interno de Guzmán (resistió su salida, que el año pasado pretendía el ministro).

Costa acompañó al actual gobernador como funcionario del Ministerio de Economía (Kicillof fue ministro entre 2013 y 2015); en la campaña que encaró en 2019 para ser gobernador fue parte de su equipo, enfocado en temas de producción y relación con las empresas, particularmente las pymes, y es uno de los ministros que está en su cargo desde el primer día de la gestión bonaerense.

Desde La Cámpora, aseguran que “no es una definición de la organización” proponer un nombre de recambio para el titular del Palacio de Hacienda.

Otro “joven economista”

En su discurso en Chaco, Cristina también se refirió a un “joven economista” que ella le propuso al Presidente para ocupar la Secretaría de Comercio Interior. El nombre sería el de Hernán Letcher, economista y actual director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que además fue electo concejal en San Martín por Unidad Ciudadana, en 2017. Así, Letcher también entró, luego del discurso de la vicepresidenta, en la lista de posibilidades.

“Le recomendé [al Presidente] un joven economista, que no es el que está actualmente de secretario de Comercio Interior, que conste”, señaló la exjefa del Estado el viernes. “Cuando fue a verlo, el ministro [por Kulfas] le dijo: ‘No, nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ustedes. Esto va a ser diálogo, consenso, no vamos a intervenir´”

En declaraciones a Radio Con Vos, Kulfas admitió el diálogo con Letcher pero no la frase que le atribuyó Cristina: “Tuve una reunión con Letcher, quien me presentó un plan. Nosotros ya teníamos definida a Paula Español y le propuse sumarse, lo que no aceptó. Pero la frase no existió, básicamente porque nunca hablamos de esto”.