Tras las objeciones al cardenal Poli, el papa Francisco recibió al arzobispo Víctor Fernández

El papa Francisco recibió hoy en Roma al arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Manuel Fernández, quien reveló que conversaron sobre “la realidad argentina y mundial”. Más allá de la dificultad que el pontífice padece en la rodilla, y que lo ha llevado a aparecer en algunas actividades en silla de ruedas, dijo que “su salud está mejor que cuando vivía en la Argentina”.

El encuentro tuvo lugar nueve días después de la reunión privada de Francisco con el cardenal Mario Poli, a quien le transmitió un fuerte respaldo y cuya gestión administrativa en la arquidiócesis de Buenos Aires fue observada en una auditoría del Vaticano. Próximo a cumplir 75 años, la edad máxima para el ejercicio pastoral prevista en las normas de la Santa Sede, Poli deberá presentar su renuncia en noviembre y el arzobispo de La Plata es mencionado con insistencia en medios eclesiásticos como uno de los probables sucesores.

Sin embargo, nada se indica al respecto en la información difundida por el propio Fernández sobre el encuentro con Francisco, en el mensaje que el arzobispo dirigió a la comunidad platense.

“Como saben, estoy en Roma de visita al Santo Padre Francisco, con quien he tenido algunos momentos de diálogo confiado, para consultarlo y escuchar sus orientaciones. Me he sentido muy reconfortado, animado e iluminado por su palabra y sus criterios”, comentó el arzobispo “Tucho” Fernández, uno de los obispos argentinos con más llegada al Papa.

“También conversamos sobre la realidad argentina y mundial, pero sobre todo me he sentido nuevamente fortalecido por su figura de padre y pastor”, dijo en el mensaje publicado en la página web del arzobispado de La Plata, que acompañó con una fotografía del encuentro.

El arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, junto a la imagen de San Pedro, en Roma Arzobispado de La Plata

“Mejor que cuando vivía en la Argentina”

Acerca del estado del Papa, monseñor Fernández comentó que “su alegría, su espíritu esperanzado y su sentido del humor están intactos. Me consolé mucho viendo que se encuentra muy bien de salud y con la lucida reflexión de siempre”.

“Es verdad –prosiguió- que tiene que superar un problema en una de sus rodillas, algo que ya lo aquejaba en Buenos Aires y que ha reaparecido. Pero soy testigo de que todos los días se somete a más de dos horas de rehabilitación y quienes lo atienden confían en la efectividad del tratamiento, que de hecho comienza a dar sus primeros resultados.

Y agregó: “Fuera de esta dificultad, puedo decir que su salud está mejor que cuando vivía en Argentina y que se encuentra en óptimas condiciones para seguir aportando al mundo su lucidez y su testimonio que hace tanto bien”.

Nacido en Alcira Gigena, provincia de Córdoba, hace 59 años, Fernández asumió como arzobispo de La Plata en junio de 2018, luego de una prolongada gestión como rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), en la que fue designado por el entonces cardenal Jorge Bergoglio.

Además de publicar la foto del encuentro con Francisco y otra junto a la imagen de San Pedro, el arzobispo hizo llegar la bendición del Santo Padre para la comunidad de la arquidiócesis de La Plata y “al querido pueblo argentino, que lleva en su corazón”.