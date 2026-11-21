En medio de la interna peronista, el diputado Máximo Kirchner asumió este sábado la presidencia del Congreso del PJ bonaerense, tras un acuerdo entre La Cámpora y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof. El pacto, por ahora limitado al reparto de cargos, llega días después del acto que encabezó Sergio Massa en el teatro Otamendi de San Fernando, donde confluyeron en una misma foto política distintos sectores del PJ.

Aunque los puestos fueron sometidos a votación, las designaciones respondieron a un acuerdo previo entre ambos sectores, que quedó plasmado en la elección de los cuatro congresales: Kirchner, Kicillof, Teresa García y Verónica Magario.

La misma lógica se trasladó al reparto de las cuatro vicepresidencias. La primera quedó en manos del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, alineado con la expresidenta Cristina Kirchner; la segunda, del ministro de Gobierno bonaerense y mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco; y la tercera, de otra funcionaria de confianza del gobernador, su jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. La cuarta fue para el intendente de Pilar, Federico Achaval.

Máximo Kirchner, el martes pasado en La Pampa, el mismo día del acto en San Fernando

El esquema se completó con la designación del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, como secretario general, y de su par de Ezeiza, Gastón Granados, como prosecretario general.

Además de los 64 cargos repartidos entre La Cámpora, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el Frente Renovador, a lo largo del encuentro realizado este sábado en La Plata también se fijó la composición del comité de disciplina, la junta electoral y la comisión fiscalizadora.

Estas últimas dos tienen un rol clave en el proceso electoral de cara a la definición de candidaturas dentro del espacio, en momentos en que el oficialismo intenta avanzar para el año que viene con la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Máximo Kirchner asumió al frente del PJ bonaerense

En ese contexto, Máximo Kirchner también se refirió en una entrevista radial a la elección de candidatos dentro del peronismo. “Nosotros sostenemos que los candidatos los debe elegir el afiliado justicialista o quien quiera participar de una elección interna’”, señaló.

“Hoy el candidato del peronismo, del movimiento nacional y popular democrático en la Argentina lo elige el Poder Judicial. Porque si Cristina estuviera en libertad no hay quién le gane”, sentenció luego.

Kirchner ya se había manifestado en términos similares ayer, durante la presentación de Porvenir en el centro cultural C, donde también estuvo presente la camporista Daniela Vilar. En ese marco, lanzó críticas hacia sectores del peronismo por su postura frente a los incentivos a las grandes inversiones (RIGI) y llamó a construir un espacio opositor que tenga como eje la “recuperación de la soberanía económica”.

Además, respondió a quienes le reprochan su tono confrontativo con una advertencia: “Y algunos dicen: ‘ahí estás otra vez armando quilombo’. Sí, vamos a armar todo el quilombo que haya que armar porque nuestra sociedad no soporta una frustración más”.

Sin embargo, el gobernador bonaerense buscó bajarle el tono a la disputa con el sector que conduce Máximo Kirchner y, en un gesto conciliatorio, reivindicó este viernes la figura de la expresidenta Cristina Kirchner durante un acto por el Día de la Soberanía Nacional en Punta Indio, del que también participaron intendentes de La Cámpora, pese al fuego cruzado entre ambos espacios.

La señal de Kicillof llega días después de que Sergio Massa intentara enviar un mensaje de “unidad” tanto hacia el interior del peronismo como a la Casa Rosada, con un encuentro en San Fernando que reunió a dirigentes de distintos sectores federales, incluidos referentes de La Cámpora, pero al que no asistió el gobernador bonaerense.