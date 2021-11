Javier Milei rompió la veda tras votar, dijo que no dialogaría con el Gobierno ni con Juntos por el Cambio y vaticinó un cataclismo económico

El candidato a diputado de la ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Javier Milei, votó hoy en el barrio porteño de Almagro, donde, fiel a su estilo, fue incapaz de respetar la veda electoral y cargó contra “la casta política”. En declaraciones a los medios, dijo que no dialogaría con el Gobierno ni con Juntos por el Cambio (JxC) de ser convocado luego de los comicios de este domingo y vaticinó un cataclismo económico.

Al grito de “viva la libertad”, el economista salió de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) donde le tocó votar y al ser consultado sobre sus expectativas respecto de estas legislativas expresó: “Yo soy bilardista. En lo único que creo es en el resultado y eso lo vamos a conocer a la noche”. En relación con el desarrollo de la campaña, evaluó que su espacio hizo un “trabajo duro” y agregó:” Hemos dejado lo mejor de nosotros y ahora estamos esperando que la mayor cantidad de porteños nos acompañen para seguir adelante”.

A continuación, a Milei le preguntaron cómo ve el escenario postelectoral. Entonces, respondió sin pelos en la lengua: “La situación de la Argentina es extremadamente delicada. Tenemos que esperar que no nos sigan haciendo daño desde los distintos actores políticos para que los argentinos no tengan que padecer tantas aberraciones”.

Sobre la posibilidad de que se produzca una devaluación después de las elecciones, señaló: “Es una cuestión de mercado. Te llega a estar interviniendo el Banco Central y vos ves que no se mueve el dólar y se pierden reservas y es lo mismo. Es un foco equivocado”. Y remató: “Los desequilibrios macroeconómicos son grandes y estamos en la antesala de algo que podría ser peor que el Rodrigazo”.

Finalmente, al libertario le consultaron si aceptaría participar de una convocatoria por parte del Gobierno como la anunciada por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Ante ese eventual escenario, aseguró: “Yo no dialogo con inmorales”.

La respuesta fue la misma cuando le preguntaron si tendría conversaciones con Pro: “No tengo nada que conversar. Solamente vamos a estar abrazando proyectos en consonancia con la libertad. Todo lo que esté en contra, no lo vamos a apoyar. No necesitamos dialogar nada, porque lo nuestro es una posición moral y los valores morales no se negocian”.