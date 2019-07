Pérez Corradi habló de un supuesto encuentro para que vinculara a Aníbal Fernández Fuente: Archivo

El narcotraficante Esteban Ibar Pérez Corradi sugirió que un supuesto emisario del Gobierno le pidió en 2016 que vinculara a Aníbal Fernández con el triple crimen de General Rodríguez a cambio de recibir ciertos beneficios durante su detención en la Argentina.

"Ellos estaban esperando que dijera cosas de Aníbal Fernández que no eran así y se enojaron por eso", remarcó Pérez Corradi, acusado de ser el presunto autor intelectual del triple homicidio.

En una entrevista que concedió al El Destape desde la cárcel de Marcos Paz, el narcotraficante afirmó que Diego Dalmau Pereyra, jefe de contrainteligencia de la AFI, lo visitó en la ciudad de Asunción, Paraguay, mientras se negociaba su extradición a la Argentina en 2016.

Pérez Corradi, que ingresó junto a su familia al programa de protección de testigos cuando lo extraditaron, sostuvo que prefirió "no mentir" al declarar en el juicio.

En el reportaje, relató que Dalmau Pereyra le transmitió que debía hablar del exjefe de Gabinete para acceder a ciertos beneficios. "Ellos dijeron que me iban a traer pruebas [sobre Aníbal Fernández y el triple crimen]", afirmó. Cuando le preguntaron si Dalmau Pereyra se las había llevado, el narcotraficante respondió: "No, no".

Luego, dijo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se comprometió a que él "nunca iba a estar en un complejo penitenciario federal ni bonaerense".

Pérez Corradi se quejó de sus condiciones de detención en el penal de Marcos Paz. Afirmó que se encontraba en huelga de hambre porque "la comida [que le dan en la cárcel] no se puede comer" y dijo que no le dejan recibir a su "visita" hace dos meses.

Condenas

En noviembre del año pasado, Pérez Corradi fue condenado a siete años de prisión por el tráfico ilegal de efedrina que permitió entre 2004 y 2008 producir drogas sintéticas.

Los jueces Nicolás Toselli, Sabrina Namer y María Gabriela López Iñíguez, del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 8 señalaron que Pérez Corradi compró efedrina en negro y la vendió entre narcotraficantes vinculados a cárteles mexicanos.

La Justicia entiende que tuvo un rol clave en la "mafia de la efedrina", que terminó con el triple crimen de General Rodríguez en 2008.

En diciembre de 2018 fue condenado a dos años y cinco meses de prisión efectiva por el contrabando de al menos 50 kilos de efedrina desde China e India a través en encomiendas.

Haber aportado información en las investigaciones judiciales por lavado, narcotráfico y el triple crimen le permitió acceder a algunos beneficios. Cuando declaró ante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría se desligó de los homicidios de General Rodríguez y apuntó contra empresarios, espías y políticos.