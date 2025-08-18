“Tronco” Figliuolo explicó por qué aceptó la candidatura por La Libertad Avanza: “Es ahora o nunca”

Sergio “Tronco” Figliuolo, conductor de la señal de streaming Neura, explicó este lunes las razones por las que accedió a ocupar el lugar 11° en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA).

En una nueva emisión de su programa Sanduber News, Figliuolo dijo que se trata de una oportunidad única. “Es ahora o nunca. Los que están dispuestos a embarrarse, me parece que es el momento”, afirmó.

Y completó: “Todo esto te cambia la vida. Si llego a salir electo diputado nacional, el 10 de diciembre le tengo que decir chau a Neura. Es un momento muy importante para meterse, para embarrarse y para apoyar”.

Respecto de cómo se gestó su inclusión en la nómina de LLA, detalló: “El viernes a la noche me contactó Manuel [Adorni]. Me hizo unas preguntas medio raras. Yo tengo una muy buena relación con él, solemos hablar de videojuegos. Luego me habló Karina {Milei]. Y el sábado al mediodía fui a firmar. No podía decir nada”.

“Mi familia se enteró recién a las 21.30, cuando la cuenta oficial de La Libertad Avanza publicó la lista en redes sociales. No entendían nada. Pensaban que se trataba de una joda. Y en el transcurso de esas horas, me llamó mucha gente. La mayoría para facilitarme, hasta algunos periodistas. Estoy contento”, dijo entre risas.

Durante la transmisión, Tronco agradeció a “Karina y Javier” por la confianza y le envió “un abrazo grande al fenómeno de Manu”. “Gracias a todos los que me bancaron y por la buena onda”, rescató.

Sergio "Tronco" Figliuolo está 11° en la lista de LLA Captura

Anticipó que pretende, en los próximos meses, estudiar el reglamento del Congreso: “Ya lo tengo conmigo. Lo voy a leer y me voy a formar. Esto no es una joda para mí. Si yo llego a entrar, se termina todo".

En el caso de convertirse en legislador nacional, aclaró que eso no le impedirá continuar con dos de sus pasatiempos favoritos: el coleccionismo y un emprendimiento textil que tiene con amigos.

Se mostró optimista además en relación a las elecciones de septiembre y octubre, y cerró al decir: “Yo tengo muy claro que voy a estar ‘al servicio de’. A mi me chupa un huevo el ego y las críticas en redes sociales. Soy como el enemigo de Godzilla: cuanto más bombas nucleares me tiran, más fuerte me hacen”.

Quién es Sergio “Tronco” Figliuolo, el streamer que será candidato de la Libertad Avanza

Si bien desde hace tiempo que es conocido en el mundo de las transmisiones por streaming, la figura de “Tronco” se tornó más popular hace casi dos meses, cuando entrevistó al presidente Javier Milei junto a su perro Conan -de raza mastín- durante la emisión del programa “El troncal de las mascotas” por la señal Neura.

Además de estar tanto el conductor como el jefe del Estado vestidos con mamelucos de la petrolera YPF, el programa se viralizó por el momento de tensión que se vivió cuando calificó a Conan de “cosa” y fue reconvenido por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también presente en el estudio.

Luego de que Figliuolo mencionara al animal como “una cosa” la hermana presidencial tomó la palabra para recordar que había ordenado el inmediato despido de uno de sus colaboradores por haber pedido, durante la realización de una sesión de fotos cuando ya era Presidente, que corrieran al perro porque estorbaba. La incomodidad del conductor fue evidente, al extremo de que debió aclarar que se refería a “esa cosa hermosa”.

Milei le firma un mameluco de YPF al conductor "Tronco"

Integrante del equipo de Alejandro Fantino, el comunicador parece haber dejado atrás el mal trago y ahora terminó convertido en candidato por La Libertad Avanza en suelo bonaerense en un lugar expectante si es que, como anticipan las encuestas, el oficialismo hace una buena elección en el distrito más popular del país.

Figliuolo también protagonizó otra polémica a mediados del año pasado cuando en uno de los programas de Neura permitió que saliera al aire el audio de un oyente con referencias al cáncer y a la pedofilia.

Esto lo obligó a salir a pedir disculpas y aclarar el incidente. “Estoy enojado con lo que pasó y estoy enojado conmigo. Se nos ocurrió hacer un programa de humor, abrimos los teléfonos y te podés encontrar con cualquier cosa. Pero lo importante es el tema de la no reacción. Atiné a reírme de los nervios”, se justificó.