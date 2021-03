Crédito: Senado

Cuando el discurso de Alberto Fernández giraba en torno a la negociación por la deuda externa, el grito de un diputado presente en el recinto, que no se alcanzó a oír con claridad, irrumpió la lectura del discurso. "Es voluntad terminante e imperiosa que afirmemos el compromiso de no permitir nunca más que se genere un endeudamiento asfixiante a partir de la toma de créditos irresponsables", terminó de leer el presidente y miró a su izquierda. "Tuvo cuatro años para hablar. ¿Por qué no me deja hablar a mí, por favor?, le respondió a Fernando Iglesias.

Enseguida, y mientras Fernández se servía más agua y algunos aplausos se oían dentro del Congreso, Cristina Fernández le tocó el brazo al presidente con su mano derecha y esgrimió una leve sonrisa.

No fue la primera vez que Iglesias susurró algo en voz alta. Una vez que la vicepresidenta había ingresado al recinto, el diputado nacional opositor la recibió con reclamo: "Cumplí la ley, ponete el barbijo".

