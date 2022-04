Un acto de Axel Kicillof fue escenario de la tensión “administrada” entre La Cámpora y el presidente Alberto Fernández

Sobresalieron las frases de Andrés Larroque con críticas solapadas al ministro de Economía, Martín Guzmán. Pero en el acto que el funcionario camporista compartió con Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Juan Zabaleta hoy en Florencio Varela hubo otros gestos para leer la interna del Frente de Todos.

La administración provincial lanzó “Mesa bonaerense”, un refuerzo alimentario para comedores escolares. Pero Kicillof invitó a Zabaleta, porque el gobierno nacional financiará parte del programa y también lo extenderá al resto del país. “Juanchi”, intendente de Hurlingham con licencia, le avisó a Alberto Fernández y fue. Un gesto de distensión en medio de la tensión dentro del oficialismo. Aunque no del todo.

Algunos de los dichos de Zabaleta apuntaron al kirchnerismo, ante los cuestionamientos a la política económica.

Juan Zabaleta juró en agosto de 2021 como ministro de Desarrollo Social y dejó la intendencia de Hurlingham a un hombre de La Cámpora

“A mí no me la cuenta nadie. Yo voy a cada barrio y hay expectativa y esperanza. Es hora de encauzar esa esperanza hacia la recuperación y de gobernar con compromiso y responsabilidad. No vamos a esos lugares para ser funcionarios solamente sino para militar todo el día”, dijo.

Antes, Larroque había dicho que la crisis social se resuelve desde el “Ministerio de Economía”. Una crítica a Guzmán sin eufemismos. “El cuervo” fue contundente: “La verdadera política de desarrollo social se hace en el ministerio de Economía. Se hace con políticas económicas a nivel nacional. Eso es lo que va a cambiar la ecuación y nos va a permitir poder mirar a los vecinos de la provincia y del país y decirles que hemos superado una etapa muy difícil. Y no pedimos mucho, porque ya lo vimos en Argentina. Ya lo vimos con Néstor Kirchner”,

Según pudo reconstruir LA NACION esos duelos verbales se matizaron con charlas de protocolo entre Zabaleta y Máximo Kirchner, con quien hasta ahora tuvo peleas fuertes en público y en privado. “No son amigos, pero charlaron amablemente”, dijeron fuentes que estuvieron cerca de los dos. El diálogo entre Larroque y Zabaleta, dicen además en el gobierno nacional, es también “muy bueno”.

Un avance si se tiene en cuenta que hace menos de un año “Juanchi” se enfrentó con Máximo por el poder en su distrito pero, tras un acuerdo, él desembarcó en el ministerio de Desarrollo y La Cámpora se quedó con la intendencia.

Por ahora, el mensaje es sostener la unidad. Y llegar a las elecciones como coalición. Habrá que ver cuánto cicatrizan las heridas.