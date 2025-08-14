Un analista político anticipó cuál será la “lucha de titanes” que determinará el ganador de las elecciones en Buenos Aires

“El que viene será un súper domingo de cierre de listas”. Con esa idea el analista Facundo Nejamkis sintetizó lo que serán las próximas 72 horas en el futuro armado político a nivel nacional. “Todo el país va a estar pendiente de lo que pase”, aseguró en LN+

Facundo Nejamkis, analista politico en LN+

“Este domingo se definirán los candidatos del 26 de octubre, donde se elegirán diputados a nivel nacional y en algunos distritos también senadores”, detalló Nejamkis. “Y el 7 de septiembre será el turno de los bonaerenses: elegirán a legisladores locales, diputados y senadores provinciales, según la sección electoral”.

Calls Center, galpones de armado de urnas de votación y oficinas del Juzgado Federal en la ciudad de La Plata. Ubicadas en Av 19 y 71 y 8 esq 50 respectivamente. Ignacio Amiconi

A partir de estas últimas, hizo una diferenciación. “Es una elección inédita, no porque se elijan senadores y diputados, algo que se hace siempre, sino que es la primera vez que se eligen de forma separada las bonaerenses de las nacionales”, explicó.

“Muchas veces, como van pegadas, la gente no tiene idea lo que está eligiendo”, remató.

El analista político Facundo Nejamkis en LN+

Proyecciones bonaerenses

“En la mayoría de las encuestas se ve que los bonaerenses no tienen mucha idea de quiénes son los candidatos”, precisó. “El elector de la Provincia está acostumbrado a votar por partido, candidatos que generalmente suelen ser muy conocidos”.

“Ahora eso cambia, porque van a votar por sección electoral, un segmento que muchos ciudadanos desconocen. Es decir, ningún bonaerense levanta la mano y dice: ‘Yo soy de la primera sección electoral, yo de la tercera’, generalmente lo que los representa es un partido", analizó.

“A esto hay que sumarle la importante tasa de ausentismo que se está viviendo en muchas elecciones provinciales, mucho más altas a elecciones anteriores. En Buenos Aires esa tendencia seguro se mantendrá”, puntualizó.

Para entender el funcionamiento electoral bonaerense, en palabras de Nejamkis, “hay que dividir a la Provincia en tres: primera sección, tercera sección y el interior”. Desde la óptica del especialista, ahí radicará la clave de las elecciones.

“En términos de volumen, la primera y la tercera sección son muchos más importantes que casi todo el interior del país. Ninguna provincia argentina tiene cinco millones de electores: ahí estará la verdadera lucha de titanes que determinará al vencedor”, concluyó.