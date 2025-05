Un candidato que se abrió, pero no logró dañar; otro que se llevó el premio y un nuevo apodo: “las cabras”

Una vez más, las encuestadoras erraron. Las boca de urna terminaron envueltas en las jugadas para impulsar el voto. Y el triunfo en la Ciudad se le escapó al peronismo.

Esos fueron los factores comunes entre esta y otras elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Las sorpresas? Hubo muchas en los resultados. Una nueva fuerza quedó primera en la Capital luego de 19 años de hegemonía macrista, un candidato hizo mucho daño a Pro y una polarización dejó a la mayoría de las listas afuera de la Legislatura.

Además del triunfo de La Libertad Avanza, la gran sorpresa en la elección fue la baja participación. Quedó en 53,28%, más de 20 puntos abajo del histórico en la Ciudad de Buenos Aires para elecciones locales legislativas, que se ubica en 74,4%, y también ese tanto respecto de las últimas, de 2021, que registraron un 73,4% de los electores presentes en las mesas. En ese año, con 11 fuerzas y un comicio concurrente con el nacional. Esta vez, 17 y desdobladas.

Otro detalle de la jornada fue el funcionamiento sin sobresaltos del voto electrónico. En su primera implementación, en las PASO de 2023, los inconvenientes derivaron en una suspensión por parte de la Justicia, que dispuso la jueza María Servini. Pese a las dudas y críticas, la Ciudad avanzó en la licitación para volver a probarlo. El resultado fue exitoso.

En cuanto a los resultados del pelotón del medio, la sorpresa principal fue la elección de Horacio Rodríguez Larreta. Logro más de un 8%, logró meter tres diputados y con eso se convirtió en cuarta fuerza en la Legislatura, con cinco representantes. Es lo mismo que tendrá Evolución, el espacio radical que responde a Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, que con un 2,31% de los votos no logró meter a ninguno y preservará hasta 2027 los que tiene actualmente.

Elecciones Legislativas en la Ciudad de Buenos Aires 2025. Búnker de Horacio Rodríguez Larreta. Santiago Oróz

El exjefe de Gobierno hizo daño al Pro. Ese argumento usaron en Pro para explicar el resultado.

Hubo otra división interna que no hizo mella. Ramiro Marra, pese a que muchas encuestas lo daban cómodo en la Legislatura, no penetró el piso necesario. Sacó un 2,62% y deberá irse de la Legislatura.

También perjudicaron al candidato principal de la oposición, Leandro Santoro, las dos listas peronistas. Alejandro Kim, apadrinado por Guillermo Moreno, sacó un 2,03% y Juan Manuel Abal Medina, un 0,51%. En conjunto, las tres listas hubiesen rondado el 30%, en un virtual empate con La Libertad Avanza. Curioso, también, que contrario a lo pronosticado, Kim sacó más puntos que Abal Medina. Al segundo y no al primero lo llamaban traidor, y ahora a ambos los libertarios les dicen “las cabras”. Ese término se usa, en ese universo, para referirse a quienes “desde adentro” destruyen al enemigo.

Cierre de campaña de Alejandro Kim

La disolución de Juntos por el Cambio ya es noticia vieja, pero resultó claro en esta elección: las tres principales fuerzas compositoras fueron separadas. La única lista de la UCR salió octava, con 2,31%, y la Coalición Cívica, séptima, con 2,5%. El debilitamiento de su tracción electoral impresiona. La UCR lograba sumar más legisladores cuando los negociaba internamente. Incluso más que Carrió, cuya fuerza ahora superó a los radicales en la votación.

Otro dato sorprendente se verá plasmado en diciembre, cuando asuman los nuevos ediles.

El Pro en la Ciudad de Buenos Aires fue el único oficialismo que perdió en todas las legislativas del año. En Santa Fe, San Luis, Jujuy, Salta y Chaco, las alianzas en las que participaban los actuales gobiernos ganaron. Aún con el oficialismo en otra lista, como fue el caso de Maximiliano Pullaro o Gustavo Sáenz.

Milei y el fiscal que se negó a saludarlo

Javier Milei entró rodeado de custodios a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Almagro para emitir su voto. Atacó a Mauricio Macri (“está hecho un llorón”) y se quejó por el enjambre de micrófonos con los que se topó. Pero al llegar a la mesa electoral le esperaba un momento incómodo.

Sonriente, presentó su documento y saludó a las autoridades de mesa con un apretón de manos hasta que llegó al último de los que estaban sentados a la mesa. Un joven, que fiscalizaba para Leandro Santoro, le dijo que no con el dedo índice y lo dejó con la mano en el aire.

Elecciones Legislativas en la Ciudad de Buenos Aires. Votación del Presidente de la Nación Javier Milei. En la imágen uno de los fiscales de mesa no quiso darle la mano al Presidente. Captura

El gesto le hizo cambiar el rostro al Presidente, que siguió con la tarea cívica, pasó por la máquina electrónica y puso la boleta en la urna. La salida fue también un remolino de periodistas y custodios. Se fue enojada con un reportero de C5N que le puso el micrófono demasiado cerca mientras bajaban la escalera. “Me pegaste a propósito”, dijo, en medio del tumulto, mientras la seguridad sacaba a empujones al profesional. “Ese micrófono me pegó”, añadió.

Un desmayo cerca de Larreta

Minutos después de las 9, el candidato de Volvamos Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, salió de votar y se quejó de haber tenido que esperar más de una hora y media debido a la ausencia de autoridades de mesa y de tener que ingresar dos veces al cuarto oscuro debido a que las máquinas no funcionaban. “Es inadmisible esperar una hora y media para votar y a que lleguen las autoridades. Es una falta de respeto”, dijo.

Mientras el exjefe de Gobierno hablaba con los medios presentes a la salida de la escuela en donde emitió su voto, un trabajador de prensa que se encontraba allí sufrió un desmayo que quedó capturado por las cámaras. Larreta interrumpió su discurso hasta que la víctima fue debidamente atendida y luego aclaró que se encontraba en buen estado de salud.

El hombre que sufrió un desmayo en medio de la votación de Larreta.Captura LN+

La confusión con el micrófono de Lospennato

Apenas minutos después de que se abrieran las urnas, los dirigentes principales de Pro -entre los que se encontraban Mauricio y Jorge Macri- se reunieron para el clásico desayuno Pro en el Café Tortoni. Allí, la candidata a legisladora Silvia Lospennato protagonizó un confuso episodio antes de hablar ante los medios que se encontraban presentes.

Elecciones Legislativas porteñas 2025. Bunker del PRO. Silvia Lospennato Fabián Marelli

Cuando intentó comenzar su descargo -en el marco de la difusión de un video adulterado con IA para simular que el expresidente Macri había cambiado su apoyo al libertario Manuel Adorni-, la diputada notó que el aparato no funcionaba. Entre risas, y con ayuda de las personas que se encontraban a su alrededor, lo giró varias veces hasta notar que, en realidad, lo estaba utilizando al revés y con la parte que capta el sonido ubicada hacia abajo.

La confusión de Lospennato con un microfóno.

El costado gastronómico

Como suelen realizar en cada jornada electoral, los candidatos se acercaron sufragar con distintos alimentos para regalarles a las autoridades de mesa en señal de agradecimiento. Tal es el caso de la candidata de UCR-Evolución, Lula Levy, que llegó a su centro de votación con una docena de facturas y un dulce extra.

“Traje brownies de mi mamá“, aseguró. Ante esto, uno de los periodistas que la esperaba le hizo un irónico reclamo: “Nada para la prensa. No recibimos nada”. La exdirigente estudiantil de la FUBA le respondió que eso “depende de las autoridades de mesa”. “Que compartan”, sugirió.

A diferencia de la candidata apoyada por Martín Lousteau, el expresidente y líder de Pro Mauricio Macri rompió su tradición de llevarles medialunas a las autoridades de mesa. “No traje nada”, dijo, entre risas, cuando la prensa le preguntó qué había traído a su centro de votación, en la escuela Lengüitas, de la calle Juncal al 3200.

Poco después, el expresidente se retiró, no son antes avisar que su próximo plan era ver la carrera de Fórmula 1. “Me voy a ver la largada de la carrera. Vamos a ver a Colapinto, a ver cómo arranca”, contó Macri.

La ausencia de Mirtha Legrand

Por primera vez en años, la reconocida actriz y conductora Mirtha Legrand se ausentará de los comicios en la Ciudad. Ella misma lo confirmó este domingo al mediodía, cuando en diálogo con TN explicó los motivos que la llevarán a quedarse recluida en su casa.

“Estoy muy resfriada y además tuve mucha actividad la semana pasada. Mi cuerpo me pidió descansar. Es la primera vez en años que no voy, a mí me encanta votar”, contó “la Chiqui”.

En el caso la conductora, al tener más de 70 años no está obligada a acercarse a votar en ninguna elección, por lo que no tendrá ningún tipo de penalización por no participar en el proceso electoral.