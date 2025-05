Elecciones en CABA |El día de Mauricio Macri: desayuno en el Tortoni, denuncia contra el video fake, voto y carrera de Colapinto

“Cosa de loquitos, cosa de loquitos”, repitió Mauricio Macri, para calificar el video manipulado con inteligencia artificial que empezó a circular ayer en redes sociales, donde una figura que emulaba la del expresidente anunciaba que bajaba la candidatura de Silvia Lospennato y donde le daba su apoyo a la candidatura de Manuel Adorni.

“Nunca me pasó en estos 20 años de política. Triste porque lo que estamos tratando de reconstruir fundamentalmente apunta a recuperar la confianza entre los argentinos, en el mundo respecto de nosotros y si atacamos la calidad de la democracia, las reglas de la democracia ponemos en riesgo todo el esfuerzo que están haciendo los argentinos para salir de la crisis económica”, afirmó antes de entrar a votar, pasadas las 9 de la mañana, a la Escuela N°8 Lenguas Vivas.

Macri se mostró indignado por la publicación del video fake Noelia Guevara

Y cerró: “Ha sido una campaña muy violenta por parte de La Libertad Avanza y que terminó este fin de semana con el pico de videos y ataques de todo tipo”.

Minutos antes, en el clásico desayuno Pro en Cafe Tortoni también repitió esta definición: “Esto que han hecho no les va a funcionar porque es una cosa de loquitos y justamente lo que necesitamos para sacar el país adelante no es un grupo de loquitos, es gente equilibrada que realmente use todo este esfuerzo que están poniendo los argentinos para salir adelante generando confianza y responsabilidad”.

Mauricio Macri, esta mañana, en el Café Tortoni Camila Godoy

El expresidente llegó casi a las 8.30 de la mañana al Café Tortoni. Hacía pocos minutos que su primo, Jorge Macri, se había parado para trasladarse al sector a donde darían la conferencia de prensa. Mientras, María Eugenia Vidal sugería que esperaran a Mauricio en una mesa aledaña. El expresidente ingresó, se sentó entre María Vidal y Lospennato y tomó el micrófono después de la candidata a legisladora que encabeza la lista del Pro en la ciudad. No hubo preguntas de por qué Lospennato no vota en capital o de otras cuestiones: todo se centró en el video que dispararon ayer los tuiteros libertarios.

“Una locura”

“Lo que vivimos ayer es una locura; rompe todas las reglas de juego. Nunca antes tuve que convocarlos un domingo por la mañana para hablar de un intento de fraude”, sostuvo Macri.

Visiblemente molesto, apuntó directamente contra Santiago Caputo: “Y no me vengan ahora con que son unos tuiteros sueltos, cuando el hombre más poderoso de su gobierno, según el propio presidente, tuitea estos videos truchos hechos con inteligencia artificial. Esta excusa de que fueron unos tuiteros, primero, no va más”.

Voto Macri: "Es un intento de fraude digital, usurpacion de identidad. Cosa de loquitos"

Evitó calificar si la relación con el Gobierno está rota, aunque sus laderos ya afirman que sí. “La campaña ha sido realmente muy violenta, muy agresiva. El cierre que ha hecho el Presidente fue muy agresivo. Yo había pedido que al menos la última semana sea más tranquilo y fue muy agresivo”, opinó. Contestó que no sabe si Javier Milei estaba al tanto de la estrategia del video fake, pero que “él empoderó a un montón de gente que hace este tipo de cosas”.

Estuvo unos 15 minutos y se fue.

Salió rodeado de cámaras y sin contestar preguntas. Subió a uno de los autos que lo esperaba sobre Avenida de Mayo en doble fila y se fue a votar. Hizo unos llamados y para las 9.15 ingresó, otra vez rodeado de cámaras, para emitir su voto en la escuela ubicada sobre la calle Juncal.

Mauricio Macri, en el tradicional desayuno del Pro en el Café Tortoni, junto a Silvia Lospennato y su primo Jorge Camila Godoy

“El presidente Milei ha permitido que sucedan muchas cosas que no era lo que todos esperábamos porque hay muchos que queremos un cambio, pero un cambio con equilibrio, donde haya respetos: entre los ciudadanos, con los medios de comunicación, con la comunidad en general”, repitió.

La jornada siguió luego en su casa, donde dijo que vería la carrera de Franco Colapinto. A la tarde irá al búnker del partido que fundó hace ya hace 20 años. Esta vez será en la sede central partidaria, en Balcarce 412, en el barrio de San Telmo.