Un diputado de Karina Milei se prepara para reemplazar a un alfil de Santiago Caputo al frente del bloque de diputados bonaerense

La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires prepara cambios en su sistema de roles, según pudo saber LA NACION. El diputado Agustín Romo, del riñón del estratega Santiago Caputo, se encamina a dejar la presidencia de bloque violeta para que asuma en su lugar Juanes Osaba, del espacio de Sebastián Pareja.

De esta manera Pareja, que ya comanda la política libertaria en la provincia de Buenos Aires amparado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, formalizará su control del devenir del bloque del principal espacio opositor al gobierno de Axel Kicillof.

Sebastián Pareja y Juanes Osaba Instagram Juanes Osaba

En tanto, en una información que adelantó el periodista Pablo Lapuente, está previsto que Romo enroque cargos con Osaba, actual vicepresidente primero de la Legislatura.

Fuentes partidarias por el momento evitan confirmar oficialmente este cambio, que sí es dado por hecho por actores importantes que conocen los movimientos políticos de LLA a nivel bonaerense. Es que, para que se consolide esta modificación, los libertarios necesitan el aval de la mayoría del cuerpo para que respalde a Romo en el lugar de Osaba como autoridad de la Legislatura.

El movimiento toma otra trascendencia en medio de las internas oficialistas entre Karina Milei −que sigue sumando espacios de poder− y el estratega Caputo. Esto, más allá de que Pareja y Romo sí mantienen un ida y vuelta, que los llevó también a sentarse ayer para terminar de ultimar los cambios.

Distintas voces consultadas por LA NACION explicaron que, además del control partidario que Pareja lleva adelante en la política bonaerense, dentro del bloque provincial el karinismo tiene mayor representación que los referentes de Caputo, que solo suman a Romo y al exsecretario de Culto Nahuel Sotelo. Todo derivado del predominio de la secretaria general a través de Pareja en el armado de listas para las locales bonaerenses de 2025.

Actores de las distintas vertientes libertarias buscaron bajarle el tono a la novedad en medio de una disputa fuerte que se libra entre las distintas tribus del Gobierno y remarcaron que se trabaja en esto desde hace meses. No obstante, hubo distintas versiones sobre si siempre fue el deseo de Romo ocupar la vicepresidencia primera (como señalan algunos), o si después de las elecciones no quiso dejar la jefatura del bloque pese a que la mayoría de los legisladores no le respondían y quedó en ese rol hasta ahora.

El asesor presidencial Santiago Caputo con integrantes de Las Fuerzas del Cielo en el show de Milei en el Movistar Arena; a su lado, Agustín Romo

Anoche, Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan en redes, principal propagandista libertario y del riñón de Caputo, arremetió contra Pareja luego de que la Justicia porteña citara a indagatoria a un grupo de tuiteros en el marco de una causa en la que se investigan presuntas amenazas e instigación a cometer delitos. El expediente se inició por una denuncia del diputado nacional cercano a Karina Milei.

“Bancátela si te putean, boludo. Por algo será”, arremetió anoche Parisini contra Pareja en el programa ultraoficialista La Misa.

El mensaje de Daniel Parisini contra Pareja por una denuncia penal

El tono del ida y vuelta entre Romo y Sotelo con Pareja va por otros carriles. Distintas fuentes del espacio coinciden en que los diputados provinciales caputistas tienen un rol institucional, al contrario de Parisini, que no responde ante el electorado. “El Gordo es el Gordo”, suele escucharse por los pasillos de Balcarce 50.

Dentro del bloque libertario en la provincia está también Ramón “Nene” Vera, histórico dirigente de Moreno de raíces peronistas, actual ladero de Pareja, que tiene una férrea disputa con Las Fuerzas del Cielo y que en los últimos días había puesto en duda el rol de Romo al frente de la bancada.

Ramón "Nene" Vera y Sebastián Pareja

El Gobierno sabe que el año que viene Kicillof no puede reelegir y busca posicionarse para disputarle la gobernación al candidato del peronismo.