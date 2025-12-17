Un diputado libertario se confundió de dictamen y le agradeció a Milei por obras que propuso el kichnerismo

El diputado libertario Lisandro Almirón protagonizó esta tarde un insólito episodio durante el tratamiento del Presupuesto en el Congreso. Durante su discurso, el legislador correntino no solo hizo una férrea defensa de la iniciativa impulsada por el oficialismo, sino que elogió al Gobierno por la inclusión de obras de infraestructura para su provincia. Sin embargo, el jefe de la bancada peronista Germán Martínez intervino para aclarar que su par de La Libertad Avanza (LLA) se había confundido y había leído el dictamen de Unión por la Patria (UP).

“No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”, señaló Martínez.

Así, el jefe de la bancada de UP indicó que Almirón había leído el artículo incorporado en el dictamen de UP a pedido de los diputados de Corrientes y Chaco: Sergio Dolce, Aldo Leiva, Julieta Marisol Campo, Raúl Hadad y Nancy Sand.

Martínez corrigió al diputado Almirón que elogió el proyecto de Presupuesto peronista creyendo que era el proyecto del gobierno

“Las obras que enumeró taxativamente y leyó una detrás de otra están incluidas en una lista anexa al artículo 26 que se llama infraestructura federal, allí están las obra de la provincia de corrientes que nos presentaron los diputados”, indicó Martínez.

“Seguramente es un malentendido. Sí lo invitamos al diputado por LLA a que nos ayude a modificar el artículo 11 de la planilla anexa para que estén las obras de Corrientes y a incluir el artículo 27 para incorporar el puente de Chaco-Corrientes para que la traza se pueda generar”, cerró el jefe de la bancada de UP, en una breve intervención luego de haber pedido la palabra para marcar el error de Almirón.

Minutos antes, el diputado de LLA había hecho un extenso descargo en defensa del Presupuesto impulsado por el Ejecutivo y sobre el final de su discurso repartió elogios al Gobierno, en especial al presidente Javier Milei, por las obras de infraestructura incluidas supuestamente por el oficialismo en el proyecto leído durante su disertación.

ESTO ES INSÓLITO.



Un diputado libertario se puso a agradecer las obras para su provincia que tiene el proyecto de presupuesto del gobierno pero estaba leyendo EL DICTAMEN DE UNIÓN POR LA PATRIA.



Gracias diputado Almirón por este gran momento. pic.twitter.com/qTSfes44fh — Itai Hagman (@ItaiHagman) December 17, 2025

“No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”, destacó Almirón. Y tras ello agregó: “Quiero agradecer en nombre de todos los correntinos y chaqueños la incorporación en el artículo 27 del puente Chaco-Corrientes”.

Bajo esa misma línea, el diputado oficialista también destacó la incorporación de las obras de las rutas nacionales 126 y 119, entre otras.

Más allá de la aclaración de Martínez, desde LLA le reconocieron a LA NACION que Almirón “se confundió”. Desde la bancada oficialista señalaron, igualmente, que piensan que la obra [el puente Chaco- Corrientes] se va a ejecutar y aclararon que el diputado libertario “sabe que el Gobierno empuja el presupuesto en el BID”.

De todas formas, la equivocación de Almirón suscitó algunas críticas por parte de la oposición, entre las que se destacó una chicana de Myriam Bregman, a quien le tocó exponer luego del libertario.

“Me parece increíble que no sepan lo que están leyendo. Es terrible que la tomada de pelo sea tal que ni siquiera sepan de qué hablan. Esto pasó ayer en la comisión”, dijo Bregman al inicio de su exposición en el recinto. Y ante la intervención del diputado libertario Lisandro Almirón arremetió: “No me pida interrupción. Estudie en su casa y después venga”.

La diputada de izquierda continuó con sus críticas dirigidas a Almirón, si bien nunca especificó que se trataba por haberse confundido de dictamen. “Estudie en su casa porque es una tomada de pelo, porque hay una angustia enorme de muchas personas que están viviendo despidos, que no llegan a fin de mes, que no saben cómo van a afrontar las fiestas”, planteó Bregman, sin dar más precisiones.