Un gremialista, al frente de Osdepym

Fernández designó en la obra social al exdiputado Horacio Alonso

28 de febrero de 2020

Alberto Fernández designó interventor de la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas ( Osdepym) al dirigente gremial y exdiputado nacional Horacio Alonso.

Consultado por LA NACION acerca del mandato con el que llega a la intervención, el dirigente peronista de Tres de Febrero no se anduvo con vueltas. "El Presidente, el ministro de Salud y el superintendente de Servicios de Salud me pidieron que normalice el funcionamiento de Osdepym, porque actuaba como un apéndice de la CAME [Confederación Argentina de la Mediana Empresa] cuando son dos entidades distintas", sostuvo Alonso.

"Hay una creencia de que Osdepym es de la CAME, cuando la inmensa mayoría de sus 400.000 afiliados son profesionales, empleados y empresarios sin ninguna vinculación con ella", insistió.

La política no sería ajena a esa insistencia. Un sector del Gobierno identifica a la conducción de la CAME con el macrismo o, en todo caso, con la defensa de la gestión de Cambiemos. "Ahora sobreactúan oficialismo con el fervor de los conversos", señaló el propio Alonso a LA NACION.

La intervención de Osdepym fue ordenada en septiembre de 2018, a raíz de denuncias de desmanejos económicos y de irregularidades en la conformación del directorio de la obra social.

La CAME fue uno de los actores que más presionaron para que Mauricio Macri decretara la intervención, y el entonces presidente designó interventor a Horacio Bereciartúa, secretario general de la CAME. Bereciartúa ordenó una auditoría que detectó anomalías por casi 500 millones de pesos en la administración de la obra social.

En octubre del año pasado, Bereciartúa presentó su renuncia y fue reemplazado por Juan Pablo Diab, consejero de la CAME.

Alonso vendría a poner fin a ese "legado". Exsecretario general de la UEJN, el gremio de los judiciales que hoy conduce Julio Piumato, y titular en los 80 de la obra social de los judiciales, Alonso dice reportar a Fernández, a quien conoce "de cuando era empleado de tribunales, hace cuatro décadas".

La acotación sirve para quienes lo identifican como massista porque en 2013 ocupó el puesto 17 en la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente Renovador. Ingresó a la Cámara en 2016, para reemplazar a Adrián Pérez.