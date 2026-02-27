Un gremio lanzó una campaña en los aeropuertos del país contra los senadores que apoyaron la reforma laboral

Bajo una metodología poco habitual para el gremialismo y que amenaza con desatar una polémica, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), uno de los sindicatos fuertes del mundo de los aviones que ya tuvo fricciones con la gestión de Javier Milei, lanzó en las últimas horas una campaña en los aeropuertos del país para señalar a los senadores nacionales que votaron a favor de la reforma laboral oficialista.

Enrolado en la CTA de los Trabajadores, y también partícipe de la movilización al exterior del Congreso en contra de los cambios laborales, APA mostró en sus canales de difusión fotos y videos de integrantes del sindicato en el momento en que repartían volantes en terminales aéreas de la Argentina, estampados con las caras de senadores que colaboraron con los votos en favor del Gobierno, con su nombre, su partido político y la leyenda: “Votaron en contra del pueblo trabajador argentino”.

Así se movían los sindicalistas de APA en el aeropuerto de San Juan

Según pudo saber LA NACION, ya desplegaron esta medida por el interior del país, mientras que está previsto que en los próximos días llegue a los aeropuertos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y que la semana que viene también los mismos volantes se repartan en la puerta del Congreso.

El titular del gremio, Edgardo Llano, ferviente detractor de Milei, de raíces peronistas y con más cercanía al kirchnerismo, que también respaldó la campaña presidencial de Sergio Massa, buscó justificar la acción en diálogo con LA NACION.

“Son 72 senadores en total y solo 10 o 15 conocidos, al resto nadie los conoce; por eso queremos que se hagan responsables de su voto; lo único que hacemos con esta campaña es decir quiénes son y a qué partido pertenecen”, sostuvo Llano.

Sindicalistas de APA en aeropuertos repartiendo folletos contra los senadores que votaron a favor de la reforma laboral APA INSTAGRAM

Electo secretario general de APA en 2004 y con mandato renovado este año hasta 2030, el jefe gremial negó ante el planteo de LA NACION que haya una intención de “escrachar” a los representantes políticos que acompañaron a la Casa Rosada.

“No es un escrache, le hacemos conocer al público quién es el senador y cómo votó. Es lo que votaron, también lo mostraron los medios, nadie se puede sentir molesto”, manifestó Llano.

Sin embargo, en 2024, el líder gremial ya había dicho que había que “escrachar” a los legisladores que votaran la Ley Bases de Milei, cuando se tomaran vuelos en Aerolíneas Argentinas. Aquellas expresiones le habían generado fuertes críticas y hasta una denuncia en la Justicia de parte de diputados de Pro por amenazas, instigación a cometer delitos e intimidación. En su momento, esa campaña de señalamiento no se llevó finalmente a cabo.

Ahora, el gremialista dice que fue sobreseído y que por eso su sindicato avanzó con esta otra modalidad, a través de panfletos.

Edgardo Llano, líder gremial de APA Ricardo Pristupluk - LA NACION

Este gremio tuvo alta conflictividad con el gobierno de Milei, sobre todo en el primer año de gestión, por las negociaciones laborales en Aerolíneas Argentinas y las amenazas de paros.

En ese momento, el Presidente decía en una crítica a los sindicatos del sector: “En la Argentina se sale trabajando, no extorsionando”. El Gobierno asegura sentirse cómodo cuando aparece como blanco del sindicalismo, porque considera que eso le reditúa en su electorado.

El secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), durante el gobierno de Alberto Fernández, con Cristina Kirchner

De momento, el reparto de folletos contra libertarios y aliados estuvo exclusivamente dirigida a senadores. El gremio también compartió en sus redes sociales imágenes de la campaña con los mismos volantes, pero en formato digital, con el sello de APA, la CTA de los Trabajadores y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF). Los sindicalistas ya desarrollaron la acción en aeropuertos de Resistencia (Chaco), Santa Fe, San Juan, Formosa, Jujuy, Paraná (Entre Ríos), San Luis, Chapelco (Neuquén), Mendoza, Esquel (Chubut) y Córdoba.

Edgardo Llano y Sergio Massa durante un acto de la CTA en respaldo a su candidatura Facebook

“Las compañeras y compañeros aeronáuticos iniciamos una campaña en los aeropuertos del país para que todos conozcan a sus representantes que votaron en contra del trabajador argentino”, dijeron en redes.

El Senado avanzaba esta noche hacia la aprobación definitiva de la reforma laboral. Tras ganar las elecciones, el Gobierno, a través de negociaciones con gobernadores, senadores, diputados y parte de la CGT, logró los avales tanto en la Cámara alta como en la Cámara baja para tener el texto listo antes de que el domingo arranquen las sesiones ordinarias de 2026.