SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un nuevo conflicto entre privados y una comunidad mapuche se originó en el paraje El Foyel, a unos 75 kilómetros de esta ciudad, donde integrantes del lof Gallardo Calfú realizan un reclamo territorial ancestral y mantienen cercado el acceso a la familia que asegura ser propietaria de los campos. Interviene en el caso el Ministerio Público Fiscal rionegrino, que realizará hoy la formulación de cargos.

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, dijo que "ya está identificado" el grupo que intenta instalarse en el campo y reveló que algunos tendrían antecedentes penales.

La provincia trabaja sobre la hipótesis de una "usurpación" y espera que, a la brevedad, la Justicia ordene el inmediato "desalojo".

La ocupación comenzó el miércoles pasado cuando entre 20 y 30 personas de la comunidad Gallardo Calfú se instalaron en el acceso al campo, situado a la altura del kilómetro 1957 de la Ruta Nacional 40, que une las localidades de Bariloche y El Bolsón. En un comunicado informaron que "volvían a su territorio ancestral" del cual habrían sido despojados hace 40 años "mediante una estafa" por parte de Miguel Arturo Soriani a Sexto Gallardo Calfú, a quien habría conocido en un aserradero de El Foyel.

"Tenemos identificados los nombres de los usurpadores. Hay una sensación de impotencia cuando algunos cumplen la ley y otros no", afirmó la gobernadora Carreras.

La gobernadora Arabela Carreras dijo que "empieza a tener participación en estos hechos la política partidaria"

Además, se quejó del "rol activo" de la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, en las tomas de tierras protagonizadas por grupos mapuches y advirtió que en estos conflictos "empiezan a tener participación la política partidaria".

Tensión

En el lugar, permanece desde entonces personal de la policía de Río Negro. Ya hubo algunos duros cruces que elevaron la tensión. El primero se dio cuando con presencia del fiscal interviniente Francisco Arrien, integrantes de la familia Soriani solicitaron ingresar al territorio y posteriormente denunciaron que no los dejaban salir. Por su parte, la comunidad planteó que el acuerdo era que entraran para alimentar animales y luego salir, pero que ese planteo fue incumplido y que se quedaron "por voluntad propia". Incluso, denunciaron que vecinos de la zona "se acercaron con palos y barretas" a agredirlos.

Claudia Soriani, una de las integrantes de la familia que reside hace años en el campo en cuestión, dijo en declaraciones a medios locales que les "parece increíble que vengan estas personas diciendo que son propietarios cuando no lo son, exigiendo derechos que no tienen y atropellando los derechos nuestros, ellos nunca vivieron acá, los vecinos puedan dar fe de eso, reclaman algo que no existe".

Rodrigo Buteler, ministro de Gobierno y Comunidad de la provincia de Río Negro, dijo a LA NACION que "acompañan" a la familia Soriani en estas circunstancias ya que son quienes "tienen el título de propiedad legítimo y vigente". El funcionario aseguró que se trata de una "usurpación" y que esperan a la brevedad la Justicia ordene el "desalojo" ya que este grupo de personas identificadas con el lof Gallardo Calfú están "poniendo en vilo a una familia, es un hecho que raya la locura".

Además, el ministro destacó que hubo hace más de 10 años un reclamo judicial en el que este mismo grupo mapuche ya perdió el reclamo planteado. "La Justicia ya denegó su reclamo y ratificó que la propiedad era de Soriani, quieren lograr a través de la violencia lo que no logran por los canales correspondientes", expresó con indignación. Y planteó con preocupación que se haya bloqueado el ingreso a la familia a su lugar de residencia.

Buteler, al igual que en otras situaciones similares que surgieron en los alrededores de Bariloche en torno a reclamos de territorio ancestral mapuche, volvió a cuestionar en duros términos el accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que lidera Magdalena Odarda. "Pareciera que hay un escenario propicio, que operan con cierta impunidad". Y planteó las situaciones ocurridas en Villa Mascardi y Pampa de Buenuleo. "Estimamos que habrá una orden desalojo en este caso, nos preocupa que esto se extienda en el tiempo", finalizó el funcionario provincial.

Según la versión del lof, ellos tienen documentación "que da cuenta de la clara estafa, y habiendo esperado demasiado tiempo, hemos decidido retornar al territorio donde ancestralmente vivía nuestra familia". En un video difundido en medios locales, la líder del grupo Rosa Gallardo Calfu pide a organizaciones de derechos humanos que los acompañen y plantea la necesidad de un abogado que los represente, al tiempo que asegura que cuentan con apoyo del INAI.

Desde Bariloche y El Bolsón un grupo de vecinos autoconvocados convocaron a una movilización hasta el acceso al campo en El Foyel bajo el lema "no a la toma de tierras". En las últimas semanas hubo importantes movilizaciones en la ciudad de Bariloche por el conflicto planteado en Villa Mascardi, donde el lof Lafken Winkul Mapu realiza desde 2017 una ocupación sobre un área del Parque Nacional Nahuel Huapi y otros lotes privados así como la costa del lago. En torno a esa situación hay numerosas denuncias de hechos de violencia, saqueos e incendios pero hasta el momento no hubo avances de la Justicia, lo que genera gran malestar entre los vecinos que cuestionan en duros términos la postura de "diálogo" propuesta por el gobierno nacional.

