Un guiño para tratar de recuperar a los votantes "celestes"

Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

No es la primera vez que Macri dijo que se opone al aborto; Gómez Centurión lo criticó

Candela Ini SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2019

No fue la primera vez que lo expresó. Pero ayer, en plena campaña y a tan solo tres semanas de las elecciones generales, Mauricio Macri se pronunció nítidamente contra el derecho al aborto, y, además de repetir que "sí se puede", dijo estar, "claramente a favor de las dos vidas".

Macri empleó los términos de quienes se oponen a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). ¿Tuvo que ver esa expresión con la estrategia de reconquistar el voto celeste? Uno de los colaboradores de su equipo dijo a este medio que no se trató de una decisión estratégica, si no que la frase fue en reacción a un cartel que vio en medio del público. "Su postura personal es la de siempre, sumada a que cree que el lugar natural del debate es el Congreso y que cree que se tiene que cumplir la ley (fallo FAL) y la ESI", dijo a LA NACION.

En cambio, quien capturó una porción de votantes más conservadores, Juan José Gómez Centurión, lo interpretó como una frase proselitista y lo cuestionó.

Después de las PASO, donde la fórmula presidencial de Gómez Centurión y Cynthia Hotton obtuvo el 2,64 por ciento de los votos, el equipo de campaña de Juntos por el Cambio se focalizó en la "fuga de votantes" que, decepcionados por el aval del Presidente a dar en el Congreso la discusión sobre la legalización del aborto, capturó la fórmula celeste encabezada por el extitular de la Aduana.

En las redes sociales, algunos usuarios identificados con la lucha contra el derecho al aborto lo festejaron, a diferencia del mismo Gómez Centurión, que tuiteó: "El Presidente se acuerda que "defiende" la vida en el medio de la campaña a pocos días de las elecciones. Sí, es el mismo Presidente que dijo que no vetaría la ley del aborto en caso de que sea sancionada. No me termina de quedar claro si la defiende o no...".

En sus spots de campaña, además, Gómez Centurión pronuncia que "Macri y los Fernández son aborto", en alusión a que Cristina Kirchner y Alberto fernández se manifestaron a favor de la ley IVE, mientras que la fórmula oficialista contiene a Miguel Ángel Pichetto, quien también se expresó a favor.

El escenario donde Macri ratificó su postura fue una de las provincias más conservadoras del país, a pesar de que dos de sus senadoras, Anabel Fernández Sagasti y Pamela Verasay votaron a favor del proyecto de ley IVE -Julio Cobos votó en contra-.

La definición de los candidatos sobre despenalización y legalización del aborto pasó de ser un tema esquivado a ser un tema casi obligatorio en las campañas.

El 12 de septiembre Macri recibió en Casa Rosada a los directivos de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera), y si bien el motivo del encuentro fue un diálogo sobre la situación social, se interpretó como un gesto de acercamiento al sector "celeste". Aciera fue uno de los sectores que promovió las multitudinarias manifestaciones contra el aborto. En la Casa Rosada tienen presente que un 13 por ciento de los votantes son de fe evangélica.

La gira de Mauricio Macri por treinta ciudades del país tiene se complementa con una serie de anuncios de campaña. Uno de ellos se conoció el jueves, y es el de la facultad de las fuerzas de seguridad de pedir a los usuarios de trenes que se identifiquen con sus DNI. La creación y difusión de esta medida -a cargo del Ministerio de Seguridad- también puede ser interpretada como un guiño a los votantes más conservadores.