Un intendente cercano a Cristina Kirchner pidió un DNU para obligar a los productores a liquidar la soja

El intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, volvió a mostrar su incondicionalidad a Cristina Kirchner y afirmó que “es el reaseguro de que se tomen medidas nacionales y populares”. En medio de la tensión del Gobierno con el campo, consideró que se debería sacar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para obligar a los productores “a liquidar la soja”. Y advirtió: “Que no se confundan, Cristina no está sola”.

Zurro, que el mes pasado se reunió a solas con la vicepresidenta, reclamó un giro en el Gobierno y pidió medidas “con más coraje” y “acorde a la ideología”. “Yo creo que el Gobierno de Alberto tiene que dar un giro y dentro del estado democrático tomará algunas otras medidas con más coraje”, comenzó Zurro en diálogo con FM La Patriada y agregó: “Están dudando en liquidar o no liquidar la soja y me parece que se tendría que sacar algún Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para obligarlos a liquidar la soja porque el país está en un momento muy complejo y si en ese momento muy complejo los que más tiene no quieren poner nada me parece que estamos equivocados”.

El intendente pidió también que se comuniquen “las cosas buenas” que está haciendo el Gobierno. “Al no tener cadena nacional el gobierno de Alberto es como que todo está mal. Y tenes que escuchar a [Patricia] Bullrich, a Macri, obsceno. Aquel que en una noche con Lagarde nos endeudó”, dijo y siguió enérgico: “Tenemos que tomar algunas medidas de acuerdo a la ideología que tenemos. Todo el mundo dice no da la ecuación de fuerza. ¿Qué ecuación de fuerza muchachos? Vamos al frente, chocamos 200 veces, nos levantamos 201 y vamos con nuestra ideología”.

En esa misma línea, el jefe comunal apuntó contra el macrismo y también contra los medios por la “inestabilidad” actual. “¿Qué es esa pavada de anticipo de elecciones?. Si ganamos por voto democrático, vamos a cumplir nuestro mandato, salvo que nos interrumpan”, afirmó pero luego dijo: “La verdad que o lo militamos, o nos vamos. No puede volver el Macrismo, sería terrorífico”.

“Yo creo que Alberto cuando escuche a Cristina tomaremos otra impronta porque Cristina es el reaseguro que los gobierno nacionales y populares cumplan las expectativas que nosotros teníamos”, aseguró. “Cada vez que Cristina habla, se moviliza y nos muestra algunas cosas que otros quieren ocultar”, agregó y consideró: “Es como que alguien patee los hormigueros”.

Por otra parte, en línea con la crítica de la vicepresidenta, también se refirió a la Corte Suprema. “Si tuvieran un poco de ética, tendrían que renunciar porque sino solo la ética se mide en los políticos. Cuando un presidente de la Corte es por la ventana, y bueno es la Corte. Es difícil para juzgar, la gente juzga de acuerdo a los medios hegemónicos”, dijo y agregó: “Pero que no crean que es tan fácil seguir haciendo las barbaridades que nos han hecho”.

No es la primera vez que Zurro critica al Presidente. Hace algunas semanas consideró que no tuvo “valentía” y lo calificó de “machirulo” en su trato con la vicepresidenta. El jefe comunal se declaró “fan” de Cristina Kirchner y consideró que es la “líder” que “guía” al Frente de Todos, “superior a todos” los integrantes de la coalición.

“No soy ningún hipócrita, soy fan de Cristina. No tengo fotos con ningún Cambiemos, no soy canguro. Alberto no es [Mauricio] Macri; Macri es el que hundió un país. Alberto es aquel que, por ahí, no tuvo la valentía de transformar algunas cosas, que la tiene Cristina porque Cristina es líder. Cristina lo tiene probado. Si tenemos alguien como Cristina, no hay que hacerse el machirulo de ‘no quiero consultar’. ¿Cómo no vas a consultar? Hay que consultarla, cómo no vamos a consultarla a Cristina. Vamos y la consultamos, porque nos guía”, dijo Zurro en declaraciones a Radio 10.